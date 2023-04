W Nowym Centrum Łodzi może powstać 14-kondygnacyjny proekologiczny budynek wielorodzinny. Konstrukcja może powstać na stuku ulicy Sienkiewicza i Narutowicza. Nowy projekt studia MAKKA nazywa się N/S i zdecydowanie będzie się wyróżniać na tle okolicznych budynków.

Projekt zakłada, że konstrukcja w swoim wyglądzie ma przypominać wieżę, która będzie pokryta zielenią. Ponadto to, co będzie ją także wyróżniać to jasny kolor elewacji. Studio MAKKA tak opisuje swój pomysł: "N/S został zaprojektowany jako wysokościowa dominanta narożnika Placu 4 czerwca 1989 [...] to odpowiedź na metropolię XXI wieku, stworzoną przez architekturę wynikającą z realizacji potrzeb mieszkańców z myślą o ekologii, funkcjonalnie i pomysłowo zaprojektowaną, z wykorzystaniem rozwiązań wspierających nasze zdrowie i idee cyrkularnego gospodarowania".

Dalej pomysłodawcy piszą: "Natomiast piękno, wrażliwość i wytrawność opiera się na przemyślanej kompozycji, doborze połączeń funkcjonalnych, grze światła i kadrów".

Na samej górze nietypowego budynku znajdować się mają apartamenty, z kolei na parterze będą zlokalizowane garaże i lokale handlowo-usługowe. W sumie projekt zakłada stworzenie 64 mieszkań. Ciekawym zagadnieniem jest to, że w planach jest całkowite zagospodarowanie działki, a mimo to pomysłodawcy chcą uzyskać aż 30 proc. powierzchni biologicznie czynnych. By to osiągnąć, projektanci chcą umieścić na tarasach bardzo dużą liczbę donic z bujną roślinnością, przez co jedna strona "wieży" ma być "całkowicie" otulona zielenią.

Ponadto planowany budynek ma zbierać deszczówkę do specjalnego zbiornika retencyjnego - woda będzie używana do podlewania roślin. Konstrukcja ma przysłużyć się również oczyszczeniu powietrza z metanu, szkodliwych lotnych związków organicznych, czy tlenków azotu. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu okładziny z powłoką fotokataliczną, która jednocześnie będzie zapobiegać rozwojowi grzybów i pleśni na jej powierzchni.

Jednakże wielkość budynków jest ograniczona ze względu na wymogi miejscowego planu zagospodarowania. Jak donoszą media, obecnie projekt jest w trakcie uzgodnień konserwatorskich.

Czym jest Nowe Centrum Łodzi?

Nowe Centrum Łodzi jest obszarem Śródmieścia, którego początek sięga 2007 roku. Wyznaczony obszar docelowo ma łączyć ze sobą kulturę, biznes, transport i handel. Jak donoszą specjaliści, projekt stworzenia takiej przestrzeni jest największą tego typu inwestycją w Europie Środkowej.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest pobudzenie gospodarki miejskiej, stworzenie nowego i atrakcyjnego miejsca dla mieszkańców i turystów oraz jednoczesna rewitalizacja obiektów historycznych. Obszar ten ma być nową tkanką miasta.

W ramach programu powstał nowy dworzec Łódź Fabryczna - w środku odtworzono fasady dawnego budynku dworca. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wyremontowana pierwsza łódzka elektrownia (EC1), która obecnie jest ogromnym centrum kulturalno-rozrywkowym. Funkcjonuje tu m.in. planetarium, biblioteka, kino 3D, czy galeria. W ramach Nowego Centrum Łodzi wybudowano również Bramę Miasta, jest to zespół budynków biurowych, którego nazwa jest symbolem witania osób przyjeżdżających do miasta koleją.