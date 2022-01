Nauka Podczas seksu wcale nie "pęka" serce

W ostatnich latach podróżowanie po świecie stało się o wiele bardziej skomplikowane. Wiele państw zdecydowało się wpuszczać do swoich granic jedynie osoby posiadające certyfikat potwierdzający przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Sam dokument to często jest za mało. Czasem trzeba również wypełnić kilka dokumentów na stronie ministerstwa, a te mogą się różnić w zależności od rozporządzeń w kraju, do którego chcielibyśmy się udać.

Według Henley Passport Index, rankingu swobody posiadaczy zwykłych paszportów, na podróż do największej liczby destynacji ponownie mogą liczyć obywatele Japonii i Singapuru. Posiadacze tych dokumentów mogą zwiedzić aż 192 miejsca docelowe bez konieczności posiadania wizy. Oczywiście ranking nie uwzględnia wszelkich utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19. Wtedy zestawienie mogłoby wyglądać zgoła inaczej.

Zaraz za azjatyckimi liderami uplasował się nasz zachodni sąsiad. Niemcy mogą bezwizowo podróżować do 190 miejsc. Dokładnie taki sam wynik uzyskał paszport z Korei Południowej. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Finlandia wspólnie z Włochami, Luksemburgiem i Hiszpanią. Polskę w klasyfikacji wyprzedza 26 państw. Nasz paszport umożliwia podróżowanie do 186 miejsc docelowych bez konieczności posiadania wizy.

Paszportami dającymi najmniej swobody okazały się te, należące do mieszkańców Bliskiego Wschodu. Na samym spodzie rankingu znajduje się Afganistan, następnie Irak, Syria i Pakistan. Posiadacze paszportów tych krajów są w stanie podróżować bez wizy jedynie do kolejno 26, 28, 29 i 31 miejsc.

Henley & Partners w swoim rankingu korzysta z bazy danych udostępnionej przez International Air Transport Authority (IATA). Dalej firma bierze pod uwagę wszystkie paszporty, do których ma dostęp (jest ich 199) i sprawdza, gdzie można dolecieć, gdy się je posiada. Pod uwagę branych jest wyróżnionych 227 możliwych miejsc podróży.