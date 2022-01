Zespół uczonych z Uniwersytetu St. George w Londynie stwierdził, że ludzie dostający zawału serca podczas uprawiania seksu lub wkrótce po nim są rzadkimi przypadkami. Artykuł opublikowany w "JAMA Cardiology" rozprawia się z jednym z powszechnych mitów związanych z aktywnością seksualną.



W filmach często przedstawia się osoby (zwłaszcza starszych mężczyzn), które podczas uprawiania seksu dostają zawału serca. W nowej pracy naukowcy przyjrzeli się ryzyku zgonu wynikającego z zawału serca spowodowanego nadmierną aktywnością seksualną.



Naukowcy przejrzeli dane zebrane w centrum patologii kardiologicznej Uniwersytetu St. George i poszukiwali przykładów zgonów podczas igraszek miłosnych. Spośród 6847 pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 16 lat zmarli z powodu nagłego zatrzymania pracy serca (zawału serca), zaledwie u 17 doszło do tego podczas lub tuż po stosunku seksualnym. To tylko 0,2 proc. wszystkich odnotowanych przypadków. Co ciekawe, 11 z 17 przypadków dotyczyło mężczyzn, ale średnia ich wieku wynosiła zaledwie 38 lat.

Najnowsze wyniki są sprzeczne z wcześniejszymi pracami pokazującymi, że większość takich zgonów zdarza się u starszych mężczyzn. Część młodszych mężczyzn, którzy zmarli na zawał serca podczas stosunku, miała wcześniej zdiagnozowaną chorobę kardiologiczną. Tylko u dziewięciu było w pełni zdrowych, co oznacza, że ich serca po prostu przestały bić - jest to tzw. zespół nagłej śmierci sercowej. Dwóch z nich zmarło z powodu rozwarstwienia aorty, w którym to główna tętnica człowieka po prostu pęka. Może do tego dochodzić najczęściej u osób nadmiernie ćwiczących lub zażywających środki anaboliczne czy kokainę.



Opublikowany raport potwierdza, że większość osób - zwłaszcza w zaawansowanym wieku - nie powinna przejmować się potencjalnym zawałem serca podczas uprawiania seksu.