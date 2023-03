Ten most się turla, żeby zrobić miejsce dla przepływających statków

Co ciekawe, Cody Dock Rolling Bridge nie wyróżnia się niczym szczególnym, kiedy pozostaje w swojej pozycji "pieszo-rowerowej kładki", ale kiedy zbliża się do niej łódź, zaczyna toczyć się po torach zainstalowanych na obu brzegach, odwracając się o 180 stopni i znacznie zwiększając miejsce dla jednostki pływającej, a cały proces zajmuje 20 minut.



Most zawiera balast betonowy, który umożliwia płynne obracanie aż do całkowitego zatrzymania w pozycji odwróconej i co najbardziej imponujące, całość jest tak starannie zaprojektowana, że do poruszania się nie wymaga silników ani elektryczności, napędzana jest całkowicie ręcznymi wciągarkami.

Tocząc się wzdłuż kanału, który przecina, ten wyjątkowy projekt mostu zawdzięcza wiele swoim wiktoriańskim przodkom. Wiedzieli, że wydajne przemieszczanie dużych, ciężkich konstrukcji wymaga, aby były one częścią zrównoważonych systemów, a ten projekt działa na tej samej zasadzie równowagi. Mamy nadzieję, że ten rewolucyjny most, będący częścią ambitnego projektu rewitalizacji prowadzonego przez społeczność, stanie się ważnym punktem orientacyjnym i symbolem rozwijającej się tu dynamicznej społeczności twórców czytamy w informacji prasowej.

Warto też podkreślić, że Londyn ewidentnie ceni sobie nietypowe mosty, bo znajdziemy tu także innowacyjny most zwijany, a raczej stalową kładkę dla pieszych nad ślepą odnogą Grand Union Canal, zaprojektowaną przez studio Heatherwick. Zbudowana jest ona z ośmiu trójkątnych segmentów z drewnianą podłogą, które składają się na siebie, powodując zwijanie się, aż oba końce zetkną się i uformują formę zbliżoną do okręgu.