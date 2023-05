Słowo termy wzięło się od rzymskich łaźni miejskich. Wbrew swej nazwie pełniły funkcje nie tylko higieniczne, ale również rozrywkowe i towarzyskie. W ich skład wchodziły baseny z ciepłą, zimną i gorącą wodą, łaźnie parowe, sale masażu i wypoczynku.

wzięło się od rzymskich łaźni miejskich. Wbrew swej nazwie pełniły funkcje nie tylko higieniczne, ale również rozrywkowe i towarzyskie. W ich skład wchodziły baseny z ciepłą, zimną i gorącą wodą, łaźnie parowe, sale masażu i wypoczynku. Dzisiejsze termy w Polsce niewiele się od nich różnią. Może tylko mają więcej elementów rozrywkowych, takich jak zjeżdżalnie czy trampoliny. No i polskie termy nie są darmowe. Warto jednak zapłacić za odrobinę rozrywki.

Wśród term w Polsce można przebierać, przedstawiamy największe i najlepsze z nich.

Chochołowskie Termy. 30 basenów na w jednym miejscu

Chochołowskie termy to 30 basenów o łącznej powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych. Znajdują się na Podhalu w Chochołowie, bogatym w podziemne wody siarkowe i solankowo - jodowane. Ich temperatura to 32 - 36 stopni Celsjusza. Oprócz strefy basenowej na terenie Chochołowskich Term znajdziemy:





saunarium - oferujące sauny suche i na podczerwień, saunę bio z jałowcem, łaźnie parowe i aromatyczne, grotę solną i taras widokowy. Jest to strefa tylko dla dorosłych;

normobaryczną komorę ciśnień o podwyższonej zawartości tlenu;

siłownię z wysokiej klasy sprzętem i kadrą instruktorską;

SPA - oferujące zabiegi upiększające, relaksujące i rehabilitacyjne,

restaurację z tradycyjnymi podhalańskimi potrawami w nowoczesnym wydaniu.

Woda w basenach Term Chochołowskich ma właściwości lecznicze. Zawartość siarki, soli i jodu powoduje, że wpływa korzystnie na skórę, stawy i układ krwionośny. Wspiera też walkę z cukrzycą i chorobami reumatycznymi. Termy Chochołowskie to nie tylko zdrowie - dla żądnych wrażeń są tu liczne gejzery, zjeżdżalnia z zapadnią, zjeżdżalnie pontonowe, rwąca rzeka czy sztuczna fala. Dla miłośników sportu są baseny sportowe do wodnej siatkówki i koszykówki, a dla najmłodszych - zewnętrzny, wodny plac zabaw i piaszczysta plaża.



Ceny biletów w Chochołowskich Termach poza feriami i wakacjami są niższe. Zależą też od czasu spędzonego w kompleksie (od 3 godzin co całego dnia). Najtańsze bilety to koszt ok. 55 zł, najdroższe - 145 zł (ten bilet obejmuje wstęp do strefy saun). Wstęp do każdej strefy po godzinie 19:00 jest niższy, taniej również zapłacimy za bilety grupowe. Chochołowskie Termy czynne są codziennie od godziny 9:00 do 22:00.



Terma Bania, czyli termy z hotelem w Białce Tatrzańskiej

Terma Bania, dawniej Terma Białka znajduje się w Białce Tatrzańskiej. To kompleks basenów obejmujący łącznie 1382 metry kwadratowe lustra wody. Wody termalne pochodzą tu z głębokości 2500 metrów. Atrakcją jest to, że dach obiektu pokryty jest w całości naturalną roślinnością. Terma Bania podzielona jest na strefy:





strefa term - baseny, których woda zawiera siarczki, krzemionki, potas, wapń i żelazo. Kąpiele w nich nie tylko relaksują, ale poprawiają ciśnienie i przemianę materii oraz wygląd skóry;

strefa zabawy - obejmuje baseny dla dzieci, zjeżdżalnie czynne cały rok, wodne karuzele, armatki i kaskady, gejzery, sztuczną falę i ławeczki do masaży bocznych;

strefa relaksu to baseny z widokiem na Tatry, sauna ziołowa i fińska, bar na wodzie, jacuzzi i niecki ze śniegiem;

saunarium - ruska bania, sauna góralska, sauna fińska, grota solna, łaźnia parowa, sauna na podczerwień, strefa wypoczynku. Wszystkie sauny oferują saunowe rytuały;

SPA - zabiegi upiększające, relaksujące i fizjoterapeutyczne

strefa letnia - wodny i dmuchany plac zabaw, 3-torowy ślizg wodny, suchy plac zabaw, strefa opalania z leżakami. Zajęcia prowadzą instruktorzy fitness oraz zumby.

Termy Bania to termy z hotelem. Dla gości Hotelu Bania wstęp do wszystkich stref term jest darmowy, hotel połączony jest z termami łącznikiem. Można też skorzystać z noclegów w hotelach i pensjonatach wokół. Bilety są normalne, dla dzieci i dla seniorów, uzależnione są od czasu, jaki spędzimy w Termach Bania, od tego, czy będzie on w weekend, czy w dzień powszedni oraz od rodzaju strefy. Najtańszy bilet to 55 zł, a najdroższy - 139 zł. Są też bilety grupowe i rodzinne. Termy Bania są czynne od godziny 9:00 do 22:00. Ceny w termalnym Hotelu Bania kształtują się od 238 zł za osobę za noc.



Termy Uniejów - niskie ceny i hotel

Termy Uniejów powstały w 2008 roku w Uniejowie, mieście w województwie łódzkim. Dzięki nim od 2012 roku miasto ma status uzdrowiska. Zawdzięcza to wodom termalnym zawierającym siarkę, radon, fluor, chlorki miedzi i żelaza oraz jod w ilości takiej, jak w Bałtyku. Termy Uniejów to kilka stref:





kąpielisko zewnętrzne z basenami solankowo - uzdrowiskowym, pływackim i dziecięcymi. Są tam takie atrakcje jak rwąca rzeka, taras widokowy, wyspa z jacuzzi, zjeżdżalnie, basen rekreacyjny "banan", brodzik z zamkiem dla dzieci;

kąpielisko wewnętrzne z zamkiem pirackim dla dzieci, tężniami solankowymi i basenem solankowo - uzdrowiskowym;

strefa saun z banią, sauną na podczerwień, łaźnią turecką, łaźnią aromatyczną, saunarium, słoneczną łąką, basenem śnieżnym i komorą lodową;

strefa SPA i relaksu oferująca masaże ciała i zabiegi na twarz, dodatkowo płatna.

Ceny w Termach Uniejów są nieco niższe niż w innych tego typu obiektach. Również dlatego, że maksymalny czas, jaki można tam spędzić, to pięć godzin. Dzieci do 7 lat mają wstęp wolny. Najtańszy bilet to 25 zł, najdroższy 85 zł. Strefa saun jest dodatkowo płatna 20 lub 28 zł. W SPA obowiązują płatności za poszczególne zabiegi, masaże są w cenach około 100 zł.



Termy Uniejów oferują też gamę produktów kosmetycznych na bazie wód termalnych do zakupienia na miejscu. W sercu term znajduje się Aparthotel Termy Uniejów z restauracją Aqua. Goście obiektu mają wstęp wolny na teren Term Uniejów. Koszt noclegu to około 220 zł za osobę, ok. 440 za pokój dwuosobowy w zależności od standardu.



Czytaj też: Polacy masowo ruszą na wakacje. Wszystko przez błąd systemu

Termy Zakopiańskie. Relaks z widokiem na Tatry

Termy Zakopiańskie położone są na wzgórzu Antałówka, co zapewnia gościom wspaniałe widoki. Kompleks obejmuje baseny termalne o łącznej powierzchni 1510 metrów kwadratowych lustra wody. Wody termalne w Termach Zakopiańskich zawierają siarkę, wapń, sód, magnez, potas i krzem. Ten skład zapewnia dobry wpływ na krążenie, choroby stawów i poprawia wygląd skóry. Termy Zakopiańskie obejmują:





strefę basenową - baseny zewnętrzne i wewnętrzne z hydromasażami, biczami wodnymi i gejzerami. Jest tu basen sportowy oraz strefa rozrywki ze zjeżdżalniami, rwącą rzeką, wodną huśtawką oraz z leżakami;

strefę saun - obejmujący saunę fińską, solankową, biosaunę, łaźnię parową i kabinę zimową;

salę zabaw ze ścianką wspinaczkową, klockami dźwiękowymi i magnesowymi, basenami kulkowymi, domkiem ze zjeżdżalnią i miejscem gier wirtualnych;

Centrum Rehabilitacji i Zdrowia z programami rehabilitacyjnymi i zabiegami dopasowanymi do potrzeb gości;

grotę solną, siłownię i kręgielnię.

Ceny wejścia do Term Zakopiańskich uzależnione są od czasu spędzonego w kompleksie i pory dnia, rano do godziny 11:00 bilety są tańsze. Ulgowe bilety przysługują dzieciom do lat 16, osobom niepełnosprawnym oraz seniorom powyżej 60 roku życia. Najtańsze bilety to wydatek około 30 zł, najdroższe, obejmujące strefę basenową i sauny to 99 zł. Grota solna, kręgielnia oraz zajęcia takie jak nauka pływania czy aqua aerobik są dodatkowo płatne. Termy są czynne od 9:00 do 22:00. Na terenie Term Zakopiańskich znajdują się dwa trzygwiazdkowe pensjonaty - Antałówka I i Antałówka II. Nocleg dla dwóch osób to około 440 zł za noc, w zależności od terminu i pokoju.



Termy Mszczonów. Relaks w centrum Polski

Położone w odległości 45 km od Warszawy Termy Mszczonów są stosunkowo niewielkie. Obejmują 5 basenów: dwa całoroczne, sportowy, dziecięcy i rekreacyjny. Baseny mają atrakcje takie jak dysze do hydromasaży, zjeżdżalnie, rwącą rzekę i fontanny. Dodatkowymi atrakcjami są sauny męskie i damskie oraz grota solna.



Woda termalna w Termach Mszczonów wydobywana jest z głębokości 1600 metrów. Jest bogata w żelazo, wapń, siarkę, magnez, sód i potas. Działa dobrze na krążenie i skórę, likwiduje bóle mięśni i stawów, a wapń w niej zawarty działa antyalergicznie.



W Termach Mszczonów można spędzić od godziny do sześciu godzin. Ceny uzależnione są od czasu i pory roku, poza sezonem są tańsze. W sezonie wakacyjnym ceny biletów kształtują się od kilkunastu do około stu złotych. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i osobom uczącym się oraz studentom do 26 roku życia, niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz seniorom powyżej 65 roku życia.



Tarnowskie Termy. Największy aquapark w powiecie poznańskim

Tarnowskie Termy znajdują się w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Woda w basenach solankowych wydobywana jest tu z głębokości 1200 metrów, ma 45 stopni Celsjusza. Teren Tarnowskich Term podzielony jest na strefy:





strefa rekreacyjna - baseny solankowe zewnętrzny i wewnętrzny, zjeżdżalnie, hydromasaże, dzika rzeka, jacuzzi i brodzik w kształcie pirackiego statku, piaszczysta plaża z leżakami, plac zabaw i tężnia solna;

strefa sportowa z basenem sportowym 25 m oraz basenem do nauki pływania, jest też klub fitness i boisko do gry w siatkówkę;

strefa saun z saunami parowymi i suchymi i sauną na podczerwień oraz basenami.

W Termach Tarnowskich można spędzić godzinę, dwie, cztery lub cały dzień, od 9:00 do 22:00. Basen sportowy czynny jest od godziny 6:30. Ceny biletów są niższe rano i wieczorem oraz w tygodniu, w weekendy trzeba zapłacić więcej. Najtańsze kosztują kilkanaście złotych, całodniowe bilety normalne to 88 zł za baseny lub 100 zł za baseny ze strefą saun. Dzieci do lat 3 wchodzą za darmo, a na ulgi mogą liczyć starsze dzieci, uczniowie, studenci i seniorzy.



Termy Maltańskie w Poznaniu. Największe w Polsce

Termy Maltańskie położone są obok jeziora Malta w Poznaniu. Woda geotermalna pobierana jest tu z głębokości 1306 metrów i ma temperaturę około 40 stopni Celsjusza. Termy Maltańskie są największe w Polsce, zajmują 27 050 metrów kwadratowych, a powierzchnia basenów to 5000 metrów kwadratowych. Kompleks składa się z kilku stref:





strefa rekreacyjna z basenami, zjeżdżalniami, rajską plażą, brodzikiem, placami zabaw i wirtualnymi grami;

strefa sportowa z basenem olimpijskim i wieżą do skoków, basenem głębokim i basenem suchym oraz siłownią i sauną;

świat saun z kilkunastoma rodzajami saun;

strefa SPA oferującą zabiegi kosmetyczne i masaże.

Ceny w Termach Maltańskich uzależnione są od czasu spędzonego w kompleksie. Najtańszy ulgowy bilet kosztuje 34 złote, bilet całodniowy normalny to 89 zł. Strefa saun to wydatek od ok. 50 do 100 zł. Najtańsza jest strefa sportowa, godzina kosztuje tu 18 zł, a dwie godziny 28 zł.



Termy Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej

Znajdujące się na Podhalu Termy Bukovina są jednymi z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Woda termalna jest tu wydobywana z głębokości 2400 m, ma charakter siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowy, eliminuje bóle stawów, mięśni, stany zapalne, wspomaga układ krążenia i przemianę materii. Temperatura wody wynosi 30 - 38 stopni Celsjusza, a powierzchnia basenów obejmuje 1885 metrów kwadratowych. Termy Bukovina to kilka stref:





strefa rekreacyjną z basenami termalnymi, zjeżdżalniami, jaskiniami, hydromasażami, jacuzzi i rwącym potokiem oraz atrakcjami dla dzieci;

strefa sportową - basen sportowy, zajęcia z nauki pływania, aqua aerobik, nurkowanie;

strefa saun - kilkanaście rodzajów saun w tym fińskie, na podczerwień, suche.

Ceny biletów do Term Bukovina są uzależnione od czasu spędzonego na terenie kompleksu. Można wejść na 45 minut, trzy i pół godziny oraz na cały dzień. Najtańszy bilet kosztuje 20 zł a najdroższy 100 zł. Są też pakiety VIP w wyższych cenach. Na terenie Term Bukovina znajduje się czterogwiazdkowy hotel ze SPA. Koszt noclegu dla jednej osoby to około 460 zł.

