To najwyższa na świecie mieszkalna wieża zegarowa. A jakże, w Dubaju!

To można jeszcze wyżej?

Dubaj idzie po kolejny rekord, planuje zbudować najwyższą na świecie mieszkalną wieżę zegarową (tytuł najwyższej wieży zegarowej należy do Makkah Clock Royal Tower w Arabii Saudyjskiej, która z wynikiem 450 metrów będzie też ponad cztery razy wyższa niż Big Ben (96 m) i zaledwie 22 m niższa od najwyższego mieszkalnego budynku na świecie, czyli nowojorskiego Central Park Tower.

Aeternitas Tower, bo o niej właśnie mowa, jest wynikiem współpracy lokalnego dewelopera London Gate i szwajcarskiego producenta luksusowych zegarków Franck Muller. Jak wyjaśnia pierwsza z firm, kiedy kupiła działkę w Dubai Marina, na której znajdowały się już początki niedokończonego 106-piętrowego budynku, od razu wiedziała, że jego monumentalny rozmiar wymaga efektownego zwieńczenia.

I tym zwieńczeniem jest zegar, którego tarcza ma 40 metrów wysokości i 30 metrów szerokości, więc zdaniem projektantów - ze względu na wysokość całego budynku - będzie widoczna z odległości sześciu kilometrów.



Zdjęcie Atrakcyjna stylistyka, dbałość o szczegóły i ponadczasowe luksusowe materiały / London Gate /materiały prasowe



649 apartamentów "na bogato"

Jeśli zaś chodzi o sekcję mieszkalną, to budynek przewiduje 649 mieszkań, w tym zarówno mniejsze apartamenty z jedną sypialnią, jak i dwupoziomowe wille. Co więcej, celem dewelopera jest dostarczenie mieszkańcom udogodnień na poziomie hotelowym, ale z "prywatnością i komfortem domu", więc będą mieli oni do dyspozycji np. sprzątanie, portiernię, całodobową obsługę parkingową czy konsjerża.



Nie zabraknie także przestrzeni kulturalno-artystycznych, w tym biblioteki, kina, sali muzycznej oraz zdrowotnej, w tym siłowni, kortów, spa czy basenu. A że nazwa wieży to po łacinie "wieczność" i jest inspirowana kolekcją zegarków Aeternitas, to Franck Muller postanowił uczynić z niej pomnik, który "odzwierciedla innowacyjność marki, kunszt wykonania i ponadczasową elegancję".

Oznacza to nie tylko atrakcyjny design budynku, ale i przywiązanie do szczegółów oraz ponadczasowe luksusowe materiały, takie jak szczotkowane i polerowane metale, które zostaną skontrastowane z marmurowymi powierzchniami, teksturowanymi tkaninami i odważnymi kolorami.

Najważniejsza jest dbałość o szczegóły, a starannie wykonana stolarka oraz starannie zaaranżowane oświetlenie i meble zapewniają wyrafinowaną atmosferę wyjaśnia Erol Baliyan, dyrektor zarządzający Franck Muller na Bliskim Wschodzie i w Afryce, cytowany przez CNN.

Zainteresowani zakupem apartamentu lub podziwianiem olbrzymiego zegara będą musieli jednak jeszcze chwilę poczekać, bo zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok.