Kamper to samochód mieszkalny, na swój sposób współczesny "wóz Drzymały". Najczęściej przeznaczony dla czterech lub pięciu osób, ale są również produkowane modele dwu- albo nawet ośmioosobowe. Pojazdy takie mogą być zarówno seryjnym modelem znanej marki, jak i "samoróbką" wykonaną przez nas samych.

Kampery zazwyczaj nie przekraczają masy 3,5 tony i można je prowadzić, mając prawo jazdy kat. B. Warto jednak przed wyruszeniem w drogę spróbować manewrowania w bezpiecznym miejscu.

Wyposażenie kampera

Większość kamperów posiada na stanie kuchenkę gazową, zlewozmywak, lodówkę, niewielką łazienkę z prysznicem, toaletę i kilka miejsc do spania. Te ostatnie potrafią być rozplanowane niezwykle pomysłowo. Poza standardowymi łóżkami z tyłu kampera istnieją także podwieszane platformy z materacem.

Wyposażenie kampera zależy w dużej mierze od danego modelu oraz kreatywności właściciela. Niektóre pojazdy potrafią zaskoczyć niezwykle luksusowymi wnętrzami, a inne - zadziwiać skromnym, praktycznym wyposażeniem.

Zdjęcie Wiele modeli kamperów znakomicie radzi sobie w zimowych warunkach / Jakub Zygmunt / archiwum prywatne

Turystyka kamperowa w Polsce

Na podstawie danych z Centralnej Bazy Pojazdów i Kierowców (CEPiK) można śmiało stwierdzić, że mamy obecnie w Polsce z lawinowym wzrostem liczby kamperów - zarówno importowanych, nowych modeli, jak i tych przerabianych samodzielnie z innych pojazdów.

Nowy kamperów przybywa bardzo szybko. W 2018 roku było to ledwie 518 pojazdów, w 2019 - 724, w 2020 - 1040, a w ostatnim roku 2021 - 2191 pojazdów. Najczęściej polscy kierowcy kupują pojazdy marki Volkswagen.

Podobne tempo wzrostu obserwuje się w przypadku importu kamperów z zagranicy oraz zmiany przeznaczenia samochodu dostawczego na kamper. W drugim przypadku rok 2021 zanotował ponad 100 proc. wzrost względem 2020.

Na tle Europy Polska nadal wypada blado. 4832 rejestracje pojazdów w minionym roku w porównaniu do 81 420 rejestracji w Niemczech nie wyglądają zbyt imponująco - jednak tempo wzrostu wyraźnie sugeruje, że za kilka lat możemy dorównać czołówce kontynentu. Poza Niemcami najwięcej kamperów rejestruje się we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii i Hiszpanii.

Wynajem kampera. Czym jest Camptoo?

Okazuje się, że wielu właścicieli kamperów podróżuje nimi statystycznie tylko przez cztery tygodnie w roku, a przez resztę czasu pojazd stoi nieużywany. Ponadto kupno kampera nadal nie należy do najtańszych inwestycji i nie każdy może sobie na taki zakup pozwolić.

Powstało kilka platform integrujących właścicieli kamperów z potencjalnymi najemcami. Wśród nich można wymienić Camptoo. Rejestrując pojazd na stronie www.camptoo.pl, udostępniamy jego na wynajem. Platforma zajmuje się wszystkimi formalnościami w tym procesie.

Zdjęcie Prowadzenie zimą kampera wymaga dużo uwagi, ale otaczające bajkowe krajobrazy mogą wynagrodzić wiele / Jakub Zygmunt / archiwum prywatne

Wakacje w kamperze. Zimą też to możliwe

Wybierając się na wakacje w kamperze, nie musimy brać pod uwagę wyłącznie miesięcy letnich. Również zimą można przeżyć wyjątkową przygodę. Kampery zazwyczaj są wyposażone w system grzewczy, więc nie ma mowy, że zmarzniemy w nocy.

Ponadto waga kampera jest większa od zwykłego samochodu osobowego, co zwiększa jego przyczepność na śliskich drogach. Trzeba jednak uważać, ponieważ kamperem manewruje się na krętych drogach zupełnie inaczej - można porównać to do prowadzenia autobusu.

Co najważniejsze, nawet zimą wiele campingów i parkingów na kamperów jest otwartych z całą infrastrukturą. Zatem bez problemu doładujemy pojazd czy wypróżnimy "chemię" z toalety.

Zdjęcie Kamper to idealny pojazd dla ludzi ceniących sobie niezależność w podróży / 123RF/PICSEL

Czy kampery zdominują polskie drogi? Może nie od razu, ale możemy być pewni, że za niedługi czas staną się one nieodzownym elementem krajobrazu na drogach w Polsce.