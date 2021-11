W Egipcie powstanie gigantyczna piramida o wysokości 650 metrów

Pomysłodawcą projektu miasta przyszłości jest architekt Ashrafa Abdel Mohsena. Według jego koncepcji, Tutera City ma być nową wizytówką Egiptu w kwestiach najnowocześniejszej technologii i rozwoju nauki. W Niewidzialnym Mieście powstanie bowiem największe na świecie obserwatorium astronomiczne z gigantycznym podziemnym ośrodkiem badawczym.

Zdjęcie / CUBE Consultants / materiały prasowe

Najważniejszym obiektem miasta, który powstanie w jego centrum, będzie piramida o wysokości 650 metrów. Na jej terenie ma powstać 10 dzielnic mieszkaniowych. Nie zabraknie centrów handlowych i miejsc rekreacyjnych, w tym parków i obiektów sportowych. Można śmiało rzec, że z wyglądu piramida będzie przypominała gigantyczny statek kosmiczny. Całe miasto ma mieć powierzchnię ok. 100 kilometrów kwadratowych. Zlokalizowane ma być na południe od El Tor na Półwyspie Synaj.

Reklama

Wideo youtube

Rząd Egiptu i architekt Ashrafa Abdel Mohsena tłumaczą, że kwintesencją Tutera City ma być współczesna interpretacja budownictwa i życia społecznego realizowanego w starożytności. Mieszkańcy i turyści mają poczuć się tam tak, jakby cywilizacja starożytna nie przeminęła i wciąż trwała, a jej główne idee były zawarte w każdym najmniejszym obiekcie znajdującym się w mieście.

Zdjęcie / CUBE Consultants / materiały prasowe

Jak tłumaczy Abdel Mohsena, starożytni Egipcjanie byli nastawieni na niebo i bóstwa. W Niewidzialnym Mieście nie zabraknie takich akcentów. Co ciekawe, plany zakładają również budowę ośrodków kosmicznych, z których będzie można udać się w podróż na orbitę. Dla starożytnych było to marzenie, którego nie mogli spełnić. Dziś nie jest to już problemem, zatem będzie to piękny ukłon w stronę przodków. W Tutera City pragnienia przeszłości w końcu staną się rzeczywistością.