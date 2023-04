Do znaleziska doszło w miejscu ruin starożytnego miasta Paestum we włoskiej prowincji Salerno. Zostało ono założone w 600 roku p.n.e. przez greckich kolonistów. Miejsce to nazywane jest często Poseidonia na cześć greckiego boga morza.

Odkrycie mini posążków

Informacja została oficjalnie wydana przez ministerstwo kultury Włoch, chcące się podzielić z resztą świata informacja o niezwykłych znaleziskach. Są one dowodem na kultywowanie przez zamieszkujących te tereny Greków, swoich rytuałów religijnych. Najciekawszym okazem jest figurka boga miłości i pożądania Erosa, który ujeżdża delfina na oceanicznych falach.

Reklama