Spis treści: 01 Wakacje w standardzie. HB, FB czy All Inclusive?

02 Wyżywienie na wakacjach - Co oznacza BB?

03 Wakacje HB - śniadania i obiadokolacje

04 Opcja FB (Full Board) i trzy posiłki na wakacjach

05 Wakacje All Inclusive - wszystko w cenie

06 Wakacje last minute 2023. Gdzie jechać?

Wakacje w standardzie. HB, FB czy All Inclusive?

Pierwszy wyjazd na zagraniczne wakacje jest dużym wydarzeniem. Wertowanie setek ofert biur podróży to przygoda sama w sobie, a ta właściwie dopiero się zacznie. O czym musimy pamiętać podczas wybierania swojej przyszłej wycieczki? Czynników jest kilka, dziś jednak skupimy się na rozszyfrowaniu pewnych skrótów.

Oczywiste jest, że wybrać musimy kraj, miejsce wylotu, daty i hotel. To jednak nie koniec naszych zadań. Istotne jest wskazanie standardu, w którym chcemy spędzić urlop. Z pozoru oznaczenia HB czy FB mogą namącić w głowie, jednak nie ma się czego obawiać. Dziś rzucimy na nie okiem i wyjaśnimy, co oznaczają poszczególne z nich. Przy okazji dowiecie się, co oznaczają kolorowe opaski na nadgarstkach waszych znajomych. Tak, te, które nie znikają nawet pół roku po urlopie.

Reklama

Wyżywienie na wakacjach - Co oznacza BB?

Wyżywienie BB to skrót odnoszący się do Bed & Breakfast, co można przetłumaczyć jako łóżko i śniadanie. Jest to opcja najkorzystniejsza cenowo - za wyżywienie BB zapłacimy bowiem najmniej. Niestety, w tym standardzie otrzymamy również relatywnie mało, bo poza noclegiem będą nam przysługiwać wyłącznie śniadania. Oznacza to, że każdy dodatkowy posiłek (np. obiad czy kolacja) nie jest zapewniany przez hotel i będzie nas dodatkowo kosztować.

Oczywiście nie musimy stołować się w hotelu. Po śniadaniu można ruszyć na miasto, gdzie skosztujemy lokalnych specjałów. Czy zatem wakacje BB się opłacają? To zależy. Jeżeli nasz hotel znajduje się w dobrze skomunikowanym miejscu, jest z niego blisko do miasta, a my chcemy dużo zwiedzać i być w ruchu, to tak. Inaczej bylibyśmy związani z posiłkami serwowanymi w hotelu.

Zdjęcie Warto jest wstać wcześniej, żeby zjeść porządne śniadanie / 123RF/PICSEL

Gorzej, gdy nasz nocleg to miejsce oddalone od cywilizacji. Wówczas będziemy zmuszeni albo do przedsiębrania niemałych wypraw w celu zjedzenia posiłku, lub stołowania się w hotelowej restauracji. Wcześniej zaoszczędzone pieniądze wydamy zatem z nawiązką na podstawowe posiłki, co kompletnie mija się z celem. BB to rozwinięcie formuły Room only, czyli pobytu w pokoju bez dodatkowych posiłków itp.

Wakacje BB - dla kogo i kiedy?

Dla osób chcących spędzać mało czasu w hotelu

Gdy nasz hotel znajduje się w centrum, blisko sklepów i restauracji

Jeżeli w pokoju znajduje się np. aneks kuchenny

Gdy nie jesteśmy pewni, kiedy znajdziemy czas na obiad

Wakacje HB - śniadania i obiadokolacje

Standard HB to dość częsty wybór wśród turystów, zwłaszcza podróżujących w Europie. HB to Half Board, czyli śniadania i obiadokolacje. Dwa posiłki w ciągu dnia (najczęściej w formie bufetu) brzmią jak świetne rozwiązanie. Z jednej strony nie zapłacimy za nocleg aż tak dużo, z drugiej będziemy się mogli najeść. Czy w rzeczywistości właśnie tak to wygląda?

Zdjęcie Obiadokolacja i śniadanie, czyli oferta HB na wakacjach. / materiały prasowe

To zależy. W rzeczy samej czekają nas dwa dość spore posiłki, jednak dzielić je będzie wiele godzin w ciągu dnia. Wielce prawdopodobne, że wyżywienie HB i tak wymusi na nas wybranie się do restauracji w okolicach południa celem posilenia się przed resztą dnia. Wytrwalsi dotrwają do wieczora, nadrabiając niespożyte kalorie - a to przecież niezdrowe. Największy minut to brak napojów. Podczas śniadania dostaniemy najpewniej kawę czy herbatę, jednak w ciągu dnia i kolacji każdy płyn będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami.

Wakacje HB - dla kogo i kiedy?

Opcja dla osób spędzających dzień głównie poza hotelem

Dla tych, którzy nie oczekują drinków i alkoholi w cenie

Gdy szukamy oszczędności, ale chcemy mieć dwa posiłki - na początek i koniec dnia

Opcja FB (Full Board) i trzy posiłki na wakacjach

Kolejnym sposobem na rezerwację wakacji jest wybranie formuły Full Board (FB). Od HB różni się ona tym, że w cenie naszego noclegu otrzymujemy 3 posiłki - śniadanie, obiad i kolację. Trzeba przyznać, że jest to już poziom całkiem komfortowy, który pozwala na bezproblemowe niewychodzenie z hotelu przez bite dwa tygodnie. Nie stanowi to jednak zachęty do takiego spędzania urlopu - ot, zwykła obserwacja.

Tak czy inaczej, w przypadku opcji FB mamy względny spokój jeżeli chodzi o sprawy wyżywienia. Trzy pełnoprawne posiłki są zapewniane przez hotelową stołówkę, a w naszym interesie jest jedynie zadbać o napoje do dwóch z nich. O ile podczas śniadań możemy liczyć na ciepły napój, wodę lub sok, tak do obiadu i kolacji należy dokupić odpowiedni napitek.

Istnieje dodatkowa, rzadziej spotykana odmiana tego standardu o nazwie Full Board Plus. Czym się różni od zwykłego FB? Z reguły w wariancie Plus mamy do czynienia z napojami serwowanymi do posiłków. Oznacza to, że 3 razy dziennie możemy skorzystać z przedstawionej oferty napojów w ramach naszego pakietu wyżywienia i bez dodatkowych kosztów.

Wakacje FB - dla kogo i kiedy?

Gdy spędzamy sporo czasu w hotelu

Dla osób niezainteresowanych ofertą przekąsek

Gdy nie korzystamy z alkoholi i darmowych drinków

Wakacje All Inclusive - wszystko w cenie

Wycieczki all inclusive charakteryzują się tym, że w zasadzie wszystko mamy w cenie. Mowa tu o noclegach, posiłkach, dodatkowych przekąskach czy deserach serwowanych poza godzinami posiłków, jak również napojach i alkoholach. Brzmi jak marzenie? W rzeczy samej o nic nie musimy się martwić. Wakacje all inclusive są oczywiście najdroższą spośród wymienionych opcji. Dzięki temu nie musimy jednak martwić się o zakup soku, kolacji czy herbaty o niemal dowolnej porze dnia.

Warto jednak pamiętać, że samo all inclusive ma kilka wariantów. W standardowej wycieczce tego rodzaju darmowe napoje i przekąski obowiązują w danych godzinach, np. od 10 do 22. Istnieją jednak opcje dodatkowe, które zmieniają cenę jak i zestaw korzyści, które otrzymujemy:

All Inclusive Light - opcja ta związana jest najczęściej z brakiem bezpłatnych alkoholi serwowanych w barach

- opcja ta związana jest najczęściej z brakiem bezpłatnych alkoholi serwowanych w barach All Inclusive 24H/Plus - w tej opcji jest wydłużony czas serwowania napojów i jedzenia w cenie wycieczki - np. bar działający przez całą dobę

- w tej opcji jest wydłużony czas serwowania napojów i jedzenia w cenie wycieczki - np. bar działający przez całą dobę All Inclusive Premium/Ultra - poza standardowymi elementami wyżywienia, w wersji Ultra możemy mieć do czynienia z darmowymi alkoholami importowanymi czy posiłkami w restauracji À la carte

Chociaż wakacje all inclusive narodziły się na karaibskich wyspach, to dziś jest utożsamiane głównie z wyjazdami do egzotycznych, choć wcale nie tak odległych państw. Turcja, Grecja czy Egipt i all inclusive brzmią jak naturalne połączenie. To fakt, bo osoby wybierające te miejsca na cel wakacyjnych przygód z reguły nie zastanawiają się nad wyżywieniem HB czy FB, lecz od razu wybierają opcję all inclusive.

Wakacje last minute 2023. Gdzie jechać?

Jeżeli nadal szukacie miejsca na tegoroczny wakacyjny urlop all inclusive, to z pewnością ucieszy was bogata oferta wycieczek. Te dostępne są w polskich biurach podróży i obejmują wiele świetnych kierunków. Niezależnie od tego, czy wakacje spędzicie w lipcu, czy w październiku, czeka was świetna pogoda. Dość klasycznym wyborem na taki wypad jest Egipt lub Turcja.

Wczasy all inclusive w tych krajach będą przyjemne i niedrogie - taki format jest tam dostępny od lat, a duża konkurencja sprawiła, że ceny są niewygórowane. A pogoda? Zdecydowanie lepsza niż w Polsce, dlatego niczym dziwnym nie są październikowe upały i wysoka temperatura wody. No i zabytki - aktywny wypoczynek również jest możliwy dzięki wielu opcjom wycieczek fakultatywnych.

Polecamy na Antyweb | Jak produkuje się procesory komputerowe? Co Intel będzie robił w Polsce?