Wieś z Beskidu Śląskiego wyróżniona przez Światową Organizację Turystyki

Turyści, poszukując miejsca odpoczynku często swoją uwagę kierują ku miastom. Bogata baza noclegowa, wybór restauracji, atrakcji i popularność to coś, co przyciąga. Wsie często są pomijane. Oferują znacznie mniej hoteli, noclegi w agroturystykach z dostępem do niewielkiego aneksu kuchennego i... ciszę, spokój, zróżnicowanie kulturowe. Są również niejednokrotnie bardzo dobrą bazą wypadową.

Wsie wyróżnione przez Światową Organizację Turystyki w 2022 r.

Światowa Organizacja Turystyki (World Tourism Organization - UNWTO) wybrała 32 "najlepsze wioski turystyczne 2022".



Wyróżnienie przyznawane jest obszarom wiejskim, które wykorzystują turystykę jako siłę napędową rozwoju i nowych możliwości zatrudnienia oraz osiągania dochodów przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu wartości i produktów opartych na społeczności. Inicjatywa docenia również wioski za ich zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach - ekonomicznym, społecznym i środowiskowym - oraz skupienie się na rozwoju turystyki zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. informuje na swojej stronie Światowa Organizacja Turystyki

W mijającym roku wyróżnienie otrzymały łącznie 32 wsie z 18 krajów z całego świata. Podczas oceny wzięto pod uwagę 9 czynników, m.in. za zasoby naturalne i kulturowe, promocję i ochronę zasobów kulturowych czy zrównoważony rozwój środowiska.

Zgłoszono łącznie 136 wsi z 57 państw członkowskich organizacji (każde państwo członkowskie mogło nominować maksymalnie 3 wsie). Spośród nich Światowa Organizacja Turystyki wybrała 32 najlepsze, z kolei następne 20 wejdzie do programu modernizacji.

Pełna lista wiosek została wymieniona na stronie Światowej Organizacji Turystyki. Wśród 32 najlepszych wiosek znalazło się wiele europejskich:

Zell am See, Austria

Wagrain, Austria

Mestia, Gruzja

Sauris-Zahre, Włochy

Isola del Giglio, Włochy

Rasinari, Rumunia

Bohinj, Słowenia

Rupit, Hiszpania

Alquezar, Hiszpania

Gwadelupa, Hiszpania

Murten, Szwajcaria

Andermatt, Szwajcaria

Birgi, Turcja

Wśród 20 wyróżnionych znalazły się m.in.:

Krupa na Vrbasu, Bośnia i Hercegowina

Otricoli, Włochy

Istebna, Polska

Istebna wyróżniona przez Światową Organizację Turystyki

Istebna to licząca około 5 tys. mieszkańców wieś w Beskidzie Śląskim, w granicach historycznego regionu Śląska Cieszyńskiego. Miejsce jest znane i chętnie wybierane przez turystów, którzy zimą mogą skorzystać z kilku ośrodków narciarskich. Latem to z kolei bardzo dobra baza wypadowa w pobliskie góry. Przechodzą tędy dwa piesze szlaki turystyczne (w tym zielony na Baranią Górę) i cztery trasy rowerowe, w tym jeden międzynarodowy Greenways: Kraków - Morawy - Wiedeń.

Odpoczynek w Istebnej to również kontakt z kulturą. Można odwiedzić jedno z kilku prywatnych muzeów, m.in. Kurną chałupę Kawuloków (górską chałupę z XIX w., która była warsztatem Jana Kawuloka, gawędziarza i twórcy instrumentów ludowych) czy muzeum i galerię rodziny Konarzewskich.

Wraz z Jaworzynką i Koniakowem Istebna tworzy tzw. Beskidzką Trójwieś. W południowej części Jaworzynki znajduje się trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji. Koniaków znany jest przede wszystkim z produkcji koronkowych ozdób w tym bielizny, a koniakowskie stringi doczekały się nawet osobnej piosenki w wykonaniu Golec uOrkiestry.

Jakie korzyści wynikają z wyróżnienia?

Wszystkie 52 wsie wybrane w 2022 r. dostaną włączone do utworzonej w 2021 r. globalnej sieci UNWTO Best Tourism Villages Global Network, która będzie teraz skupiała 115 wiosek z pięciu kontynentów. Obecność w tej sieci zapewnia szereg korzyści, w tym szkolenia stacjonarne i online, dzielenie się dobrymi praktykami oraz międzynarodową promocję marki.

Inicjatywa Best Tourism Villages jest flagowym projektem Programu UNWTO Tourism for Rural Development. Celem programu jest m.in. wzrost roli turystyki w zmniejszeniu nierówności w dochodach i rozwoju, ograniczenie wyludnienia czy poprawa infrastruktury.

