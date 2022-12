5 ciekawych miejsc na ferie zimowe 2023 z dziećmi. Tam nie będzie nudno

Zabawa w gigantycznym śnieżnym labiryncie, szalone zjazdy na dmuchanych pontonach, a może wyprawa przez górskie bezdroża na pokładzie kolejki?

Pomysłów na to, jak ciekawie spędzić ferie zimowe 2023 w Polsce z dziećmi jest praktycznie niezliczona ilość.

Przy tym nie trzeba wcale wydawać wcale fortuny na podróż do tropików, by spędzić ten czas radośnie i aktywnie.

Największy na świecie śnieżny labirynt w Zakopanem

Zakopane to miejscowość najchętniej odwiedza przez turystów w Polsce w okresie zimowym. Stolica polskich tatr cieszy się ogromną popularnością jako baza wypadowa dla wszystkich, którzy uwielbiają wędrówki po górach i nie tylko. Zakopane przyciąga też niezwykle urokliwym krajobrazem, a także unikalnymi atrakcjami.

Zimowy Park Rozrywki Snowlandia w Zakopanem to jedna z wyjątkowych atrakcji nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wszystko za sprawą imponującego labiryntu budowanego corocznie już od ośmiu lat z kilkudziesięciu tysięcy śnieżnych bloków na ogromnej powierzchni blisko 3 tys. metrów kwadratowych. To czyni go największą tego typu budowlą na świecie.

Twórcami labiryntu są Górale z Podhala. Budowa tego niezwykłego obiektu każdorazowo trwa ponad miesiąc i jest możliwa wyłącznie podczas ujemnych temperatur.

Oprócz śnieżnego labiryntu w Zimowym Parku Rozgrywki Snowlandia w Zakopanem znajdują się również wielki tor do zjeżdżania na sankach i ślizgach, wielkie igloo (można tu zobaczyć ukształtowane ze śniegu i lodu rzeźby), a także śnieżny zamek, gdzie można oglądać pokaz walk rycerskich.

Górki saneczkowe i snowtubing w Karpaczu

Snowtubing to zaskakująca i niebanalna zimowa atrakcja, która bezsprzecznie spodoba się zwłaszcza dzieciom. Jest zabawą polegająca na zjeżdżaniu ze wzniesienia na pontonach lub specjalnych dmuchanych dętkach. Snowtubing to znakomita alternatywa dla tradycyjnych sanek.

Warto podkreślić, że nie każdy ośrodek narciarski oferuje możliwość korzystania z tej zimowej atrakcji. Z każdym kolejnym rokiem możliwości jest jednak coraz więcej. Najlepiej jest robić to w górach, w których możemy korzystać z profesjonalnie przygotowanych tras do snowtubingu. W Polsce najprawdopodobniej najdłuższy tor do snowtubingu oferuje Centrum Aktywnej Rekreacji Pod Śnieżką w Karpaczu.

To nie jedyna atrakcja dla dzieci, która znajduje się na terenie tego ośrodka narciarskiego. Obok toru do snowtubingu można odwiedzić tam zimowy plac zabaw ze śniegowymi budowlami i utwardzonym torem saneczkowym. W ośrodku znajduje się również wypożyczalnia sanek.

Bieszczadzka Kolejka Leśna w Cisnej

Zabytkowy budynek stacji kolejowej, klimatyczne wagoniki i ciągnące się kilometrami przez malownicze doliny tory kolejki wąskotorowej. To wszystko oferuje wyprawa przez górskie bezdroża na pokładzie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.

Bazą kolejki jest stacja w Majdanie koło Cisnej, skąd pociągi kursują obecnie na dwóch trasach o łącznej długości 20 km, na wschód w kierunku stacji Przysłup (zatrzymując się w Cisnej, Dołżycy i Krzywem) oraz na zachód do Balnicy. Atrakcja na pewno zachwyci zarówno młodszych, jak i starszych.

W 2022 roku przejazdy pociągów w czasie ferii odbywały się w terminie od 19 stycznia do 26 lutego. Na razie nie ma oficjalnych informacji, kiedy Bieszczadzka Kolejka Leśna będzie dostępna w czasie nadchodzących ferii zimowych 2023. Warto śledzić informacje na ten temat w mediach społecznościowych (TUTAJ).

Wioska św. Mikołaja w Bałtowie

Jeśli planujemy spędzić ferie zimowe z dziećmi w województwie świętokrzyskim, warto przy tej okazji odwiedzić Szwajcarię Bałtowską, gdzie zlokalizowana jest magiczna wiosna św. Mikołaja. Dla odwiedzających przygotowano gry, zabawy i warsztaty.

Znajduje się tam również Bajkowy Park Rozrywki, w którym czeka mnóstwo animacji i rozrywek. W tym oryginalnym miejscu można poznać także tajniki życia elfów. Maluchy z pewnością doskonale spędzą tu czas bawiąc się w śniegu. Do jednych z głównych atrakcji należy też łowienie ryb w przeręblu. Śmiałkowie mogą również spróbować przejść Labirynt Królowej Śniegu.

Szwajcaria Bałtowska to dobra lokalizacja na dłuższy wyjazd, gdyż miejsce to słynie z najlepszego ośrodka narciarskiego w województwie świętokrzyskim.

Ferie zimowe w Sudetach

W Sudetach największymi zimowymi atrakcjami będą przede wszystkim narty i górskie wycieczki. Sudety znane są ze świetnych tras narciarstwa biegowego. Polską mekką tego sportu są Jakuszyce przy Szklarskiej Porębie, w których odbywa się największy bieg narciarski w kraju — Bieg Piastów. Prócz trudnych tras dla profesjonalistów, znajdziemy tu także łatwe szlaki dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z tym sportem. Z wielu szlaków na biegówki słyną także Góry Izerskie.

Spośród szlaków spacerowych dla mniej doświadczonych najlepiej będzie wybrać się do Wodospadu Kamieńczyka lub Wodospadu Szklarki. Gdy natomiast zimowe spacery się znudzą, w pobliżu Sudetów znajduje się wiele zamków i pałaców, które można odwiedzić. Warto zobaczyć m.in. Zamek Książ, Zamek Czocha czy Zamek w Bolkowie.



