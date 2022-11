Jarmarki bożonarodzeniowe 2022 w Polsce. Gdzie i kiedy się wybrać?

Spis treści: 01 Jarmark bożonarodzeniowy 2022. Jakie atrakcje we Wrocławiu?

02 Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Gdańsku. Wszystko co musisz wiedzieć

03 Jarmark bożonarodzeniowy 2022. Kiedy w Krakowie?

04 Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Poznaniu. Jakie będą atrakcje?

05 Jarmarki bożonarodzeniowe 2022 w Toruniu i Bydgoszczy

06 Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Szczecinie. Jakie atrakcje?

07 Atrakcje na jarmarku bożonarodzeniowym 2022 w Katowicach

08 Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Opolu. Od kiedy?

09 Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Łodzi

Jarmark bożonarodzeniowy 2022. Jakie atrakcje we Wrocławiu?

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu już wystartował i potrwa do 31 grudnia. Jak co roku odbędzie się on na Rynku, Placu Solnym, ulicy Świdnickiej i ulicy Oławskiej.

Godziny otwarcia stoisk są każdego dnia takie same. Wrocławski jarmark otwarty jest od 10:00 do 21:00. 24 i 25 grudnia stoiska będą nieczynne, a 26 grudnia otwarte dopiero od godziny 13:00. Natomiast w Sylwestra niektóre z budek będą czynne nawet do godziny 2:00 w nocy.

Organizatorzy wśród atrakcji przewidzieli między innymi fotodomki, czyli zaaranżowane tematycznie drewniane budki, w których można zrobić pamiątkowe fotografie. Oprócz tego utworzona została również strefa pod hasłem "Wrocław Społecznie i Lokalnie", w której prezentują się wystawcy z regionu Dolnego Śląska i lokalni producenci. Można tu znaleźć manufakturę regionalnych wyrobów i artystycznego rękodzieła z Dolnego Śląska.

Tak jak co roku, został również stworzony wyjątkowy kubeczek w kształcie buta, w którym można skosztować wrocławskiego grzańca, gorącej czekolady i innych rozgrzewających napojów. Oczywiście nie zabrakło także strefy, jaką jest "Bajkowy las".

Zdjęcie Jarmark świąteczny we Wrocławiu zawsze cieszy się dużą popularnością. / 123RF/PICSEL

Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Gdańsku. Wszystko co musisz wiedzieć

Urokliwe kramy w Gdańsku również są już otwarte. Jarmark działać będzie do 23 grudnia, od niedzieli do czwartku w godzinach 12- 20, a w piątki i soboty w godzinach 12- 21.

W ramach jarmarku można odwiedzić około 155 stoisk oferujących upominki, świąteczne dekoracje i różnego rodzaju smakołyki. Znajdziecie je na Targu Węglowym, ulicach Tkackiej i Bogusławskiego, a także przy Forum Gdańsk.

Z tej okazji, stworzone zostały także strefy zwane zakątkami, wśród których jest między innymi: Zakątek Łosiowy, Artystyczny czy Mikołajowy.

Na tegorocznym jarmarku spotkać można, po raz pierwszy, ożywione dziadki do orzechów - Państwa Orzechowskich, w charakterystycznych strojach wzorowanych na mundurach żołnierzy Gdańskiego Garnizonu.

Organizowany jest także cykl wydarzeń dedykowanych najmłodszym "Świąteczne Bajanie". Oprócz tego w gmachu Zbrojowni, w "Świątecznej Pracowni", będą się odbywały warsztaty kreatywne dla dzieci, podczas których będzie można przygotować ozdoby i stroiki świąteczne, a także własnoręcznie wykonywać prezenty dla bliskich.

Zdjęcie Jarmark w Gdańsku będzie otwarty do 23 grudnia. / 123RF/PICSEL

Jarmark bożonarodzeniowy 2022. Kiedy w Krakowie?

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie rozpocznie się 25 listopada i potrwa do 1 stycznia 2023 r. Sprzedawcy podczas niego zaprezentują swój towar w kioskach handlowych i gastronomicznych umieszczonych na Rynku Głównym.

Dodatkowo Kraków gościć będzie też kupców z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier, którzy sprzedawać będą m.in. wędliny, sery i kiełbasy, chleb, biżuterię z tkanin i drewna, rękodzieło z lnu i wełny, upominki oraz ceramikę.

Choinka zostanie rozświetlona oficjalnie 3 grudnia o godzinie 17. Jak co roku nie zabraknie konkursu na najlepszą szopkę krakowską oraz licznych koncertów i występów.

Natomiast 17 grudnia o godzinie 12, ruszy spod Barbakanu do Rynku Głównego Korowód Kolędniczy, który zaprezentuje prastare kolędy i pastorałki.

Zdjęcie Jarmark świąteczny w Krakowie rozpocznie się 25 listopada. / 123RF/PICSEL

Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Poznaniu. Jakie będą atrakcje?

Jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu już trwa. Otwarty będzie do 27 grudnia, od wtorku do czwartku oraz w niedzielę w godzinach 11:00-21:00, natomiast od piątku do soboty w godzinach 11:00-22:00.

Pojawi się on w tym roku w następujących lokalizacjach:

Rynek Łazarski (3-18.12.2022)

Międzynarodowe Targi Poznańskie (19.11 -23.12.2022)

Plac Wolności (18.11-27.12.2022)

Oprócz corocznych spektakli oraz wspólnego kolędowania, Fire Show, koncertów czy świątecznego Silent Disco, zaplanowano również wizytę "prawdziwego" Świętego Mikołaja z Laponii.

Dodatkowo odwiedzający poznański jarmark, będą mieli okazję przejechać się na jednej z trzech przygotowanych na tę okazję karuzel: Weneckiej Karuzeli, Świątecznego Pociągu i Karuzeli z Mikołajem i Reniferami.

Zdjęcie Jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu został podzielony na 3 lokalizacje. / 123RF/PICSEL

Jarmarki bożonarodzeniowe 2022 w Toruniu i Bydgoszczy

Świętowanie bożonarodzeniowego okresu rozpocznie się w Toruniu w tym roku 26 listopada i potrwa do 20 grudnia. Tradycyjnie jarmark będzie umiejscowiony na Rynku Staromiejskim.

Odwiedzający jarmark w Toruniu, mogą liczyć między innymi na takie atrakcje jak: koncerty na żywo, karuzele, widokowe koło czy strefę gastronomiczną. W tym roku jednak postanowiono w mieście zaoszczędzić na świątecznych, świetlnych iluminacjach.

Natomiast bydgoski jarmark już się rozpoczął i potrwa do 22 grudnia. Wystawcy zapraszają codziennie od godziny 13 do 20, a w piątek i sobotę do 21. Odbywa się on na ulicy Mostowej, Starym Rynku i Placu Teatralnym. Podczas niego dostępne są takie atrakcje jak diabelski młyn, wenecka karuzela, kolejka świąteczna i labirynt.

Oprócz tego zaplanowano wiele wydarzeń i koncertów, wśród których np. przewidziano 2 grudnia w godzinach 15 - 20 świąteczną ciężarówkę Coca Coli na Wyspie Młyńskiej.

Zdjęcie W tym roku jarmark bożonarodzeniowy w Toruniu będzie mniej oświetlony. / 123RF/PICSEL

Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Szczecinie. Jakie atrakcje?

Tegoroczny jarmark świąteczny w Szczecinie planowany jest w dniach od 2 do 22 grudnia 2022 roku. Tradycyjnie zostanie zorganizowany w Alei Kwiatowej, a także na pl. Adamowicza i pl. Lotników. Dodatkowo Jarmark zawita na Deptak Bogusława.

Pojawią się drewniane domki, w których swoje towary będą sprzedawać szczecińscy przedsiębiorcy -rękodzielnicy i gastronomicy ze swoimi produktami. Będzie można zrobić świąteczne zakupy, spróbować regionalnych potraw, poszukać prezentów oraz napić się ciepłej czekolady lub grzanego wina w specjalnych szczecińskich kubeczkach.

Godziny otwarcia są różne w zależności od lokalizacji. Na jarmarku na Placu Lotników, Placu Adamowicza i Alei Kwiatowej:

poniedziałek-czwartek, w godz. 14:00-20:00

piątek, w godz. 14:00-23:00

sobota, w godz. 10:00-23:00

niedziela, w godz. 10:00-20:00

Godziny otwarcia Jarmarku na Deptaku Bogusława (tylko weekendy):

piątek, w godz. 14:00-20:00

sobota, w godz. 12:00-20:00

niedziela, w godz. 12:00-20:00

Atrakcje na jarmarku bożonarodzeniowym 2022 w Katowicach

Tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy w Katowicach został podzielony na etapy. Pierwszy etap Bożonarodzeniowy to okres od 18 listopada do 23 grudnia 2022, a drugi etap - Świąteczno-Noworoczny będzie trwał od 24 grudnia do 8 stycznia 2023.

Na przeróżnych stoiskach możemy znaleźć między innymi mnogość ozdób świątecznych, takich jak bombki, świeczniki, wyroby z drewna, szkła czy ceramikę artystyczną.

Wśród atrakcji na katowickim jarmarku jest również cieszący się dużą popularnością diabelski młyn. Oprócz tego można zobaczyć bajkowe domki z ruszającymi się figurkami, pociąg rodem z baśni lub obejrzeć bajki w plenerowym kinie.

Zdjęcie Jedną z głównych atrakcji jarmarku w Katowicach jest diabelski młyn. / 123RF/PICSEL

Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Opolu. Od kiedy?

Oficjalne otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego w Opolu zaplanowano na 3 grudnia na godzinę 16. Rozpocznie on się od Marszu Mikołajów.

Jarmark bożonarodzeniowy potrwa do 23 grudnia. Czynny będzie codziennie od godziny 12 do 19 na opolskim rynku.

Nowością w tym roku będzie oświetlony wiatrak bożonarodzeniowy o wysokości 12 metrów. Kolejny rok z rzędu w Opolu zagości koło młyńskie oraz mikołajowa karuzela z saniami i reniferami.

Zdjęcie Jarmark w Opolu otwarty zostanie 3 grudnia. / 123RF/PICSEL

Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Łodzi

Jarmark Bożonarodzeniowy wraca w 2022 roku na ul. Piotrkowską i Pasaż Schillera w Łodzi. Rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do 23 grudnia. Godziny otwarcia, od poniedziałku do piątku to 12-20, a w sobotę i niedzielę 12-21.

Piotrkowska rozbłyśnie znowu bożonarodzeniowymi ozdobami oraz zapełni się zapachami świątecznych potraw, gorącej czekolady i innych specjałów proponowanych na jarmarku. Atrakcją dla najmłodszych będą narzędzia w czekoladzie, a dla panów, np. oryginalne dodatki, takie jak ozdobne drewniane muszki.

Zdjęcie Jarmark w Łodzi startuje 1 grudnia. / 123RF/PICSEL

