Jeśli kochasz przyrodę i jesteś gotów na wycieczkę pełną wrażeń, najwyższy wodospad w Polsce z pewnością powinien znaleźć się na twojej liście. Mowa o Wielkiej Siklawie - jednym z najbardziej malowniczych wodospadów w Polsce.

Wielka Siklawa ma wysokość ok. 70 metrów, co czyni ją najwyższym wodospadem w Polsce. Znajduje się w Tatrach Zachodnich, co sprawia, że najlepiej wyruszyć w trasę z Zakopanego. Miejsce to jest polecane turystom szczególnie wiosną i latem, kiedy otaczający teren pełen jest kwitnących kwiatów i soczystej zieleni. Bardzo często Wielka Siklawa mylona jest z innym wodospadem - Siklawicą. Ten ma zaledwie 23 m i położony jest w Dolinie Strążyskiej.

Największe i najpiękniejsze wodospady w Polsce

Warto zobaczyć nie tylko Wielką Siklawicę. W Polsce znajduje się wiele wodospadów, które zapierają dech w piersiach i gwarantują niezapomniane wrażenia. Warto koniecznie jest zobaczyć, jeśli planujecie górskie wycieczki.

Wodospad Kamieńczyka jest jednym z najpiękniejszych w Polsce i największym w Sudetach i Karkonoszach. Ma wysokość około 27 metrów i charakteryzuje się pięknymi kaskadami. Znajdujący się na szczycie wodospadu punkt widokowy umożliwia natomiast podziwianie pięknych widoków na okolicę. To niesamowite doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci. Atrakcja jest dostępna dla turystów przez cały rok, ale zimą dotarcie może być niebezpieczne ze względu na oblodzone ścieżki. Kamieńczyk możemy też zobaczyć w filmie "Opowieści z Narnii".

Wodospad Wilczki znajduje się w Międzygórzu, w Kotlinie Kłodzkiej. Wyróżnia go wysokość - 22 metry. To sprawia, że uplasował się na drugim miejscu najwyższych wodospadów w Sudetach i na trzecim wśród najwyższych wodospadów w Polsce. Dla wielu osób jest to idealne miejsce na wycieczkę weekendową, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku i naładować baterie w otoczeniu natury. Spadająca woda tworzy delikatną mgiełkę, która ożywia zmysły i wprowadza w stan relaksu.

Kolejny na liście wodospad Szklarki znajduje się w Karkonoszach na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Zachodnich. Ma wysokość około 13 metrów. Charakteryzuje się pięknym widokiem na pobliskie góry oraz malownicze okoliczne krajobrazy. Dla miłośników turystyki pieszej stanowi idealne miejsce do wypoczynku i relaksu. Wodospad Szklarki to także doskonały punkt startowy dla osób wybierających się w dalsze wyprawy po Karkonoszach.

Wodospad Podgórnej znajduje się w samym sercu Karkonoszy. Woda spada tam na kamienne skały z wysokości 10 metrów, tworząc przy tym niesamowitą, potrójną kaskadę. To miejsce idealne dla miłośników fotografii. W pobliżu znajduje się malowniczy park krajobrazowy, który zachwyca pięknymi widokami i dziką przyrodą.

Wodospad Zaskalnik znajduje się na terenie Beskidu Sądeckiego i z pewnością zachwyci każdego miłośnika przyrody. Woda spada tam z wysokości około 5 metrów. Zaskalnik znajduje się w niedużej odległości od Szczawnicy, co sprawia, że jest idealnym miejscem na krótką wycieczkę z dziećmi.

Inne popularne wodospady w Polsce to:

Wodospady w Polsce to prawdziwe skarby natury, a wycieczka w te miejsca to idealny pomysł na jednodniową lub weekendową podróż po kraju.