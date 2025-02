RTV EURO AGD GAME ZONE – odpowiedź na oczekiwania współczesnych graczy

RTV EURO AGD GAME ZONE to platforma stworzona z myślą o graczach, która łączy najlepsze oferty na sprzęt gamingowy z angażującymi treściami. Ekosystem ten oferuje codzienne promocje w ramach akcji „Celny Strzał”, prezentuje najnowsze premiery produktowe oraz ekskluzywne oferty. Użytkownicy znajdą tu materiały wideo oraz artykuły poświęcone gamingowi i technologii. GAME ZONE to nie tylko przestrzeń zakupowa, ale kompleksowa platforma w ramach euro.com.pl, która łączy gamifikację zakupów z eksperckim podejściem do świata gier. Obecność na kluczowych wydarzeniach gamingowych w Polsce oraz szeroka oferta produktów i treści sprawiają, że jest to kompleksowe źródło wiedzy dla każdego gracza.