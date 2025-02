Składane smartfony na fali wznoszącej – HUAWEI Mate X6 debiutuje w Polsce

Rozkładany ekran OLED o przekątnej 7,93 cala, wyświetlającym 1,07 miliarda kolorów, zapewnia kosmiczną jakość obrazu. Dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i jasności szczytowej do 1800 nitów ekran doskonale dostosowuje się do aktualnych potrzeb. Bez względu na to, czy ogląda się na nim filmy, pracuje nad dokumentami czy przełącza między aplikacjami – zawsze oferuje idealną jakość obrazu i płynność działania. Ekran zewnętrzny to równie szczegółowy panel o przekątnej 6,43 cala, z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz i szczytową jasnością 2500 nitów.