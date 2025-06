Właściciele zwierząt często pozwalają im na spanie ze sobą w jednym łóżku pomimo możliwości zakłócenia snu. Badania pokazują, że 56% dorosłych i prawie 35% dzieci przyznaje do snu ze zwierzakiem w łóżku .

Udowodniono, że posiadanie czworonożnego przyjaciela obniża stres u ludzi oraz zachęca do ćwiczeń, dzięki czemu podnosi się ogólne zdrowie właściciela. Wielu z nich twierdzi, że czują się dobrze, kiedy ich zwierzaki z nimi śpią.

Jednak psy i koty mają nieco inne cykle dnia, w tym snu, od ludzi. Psy zazwyczaj śpią lekko i wielokrotnie się w nocy budzą. Niektóre z nich drapią instynktownie posłanie, przez co mogą obudzić właściciela, a nawet jeśli nie, to zapobiec mu wejście do głębszej fazy snu.