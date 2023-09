Spis treści: 01 Co to jest Centralny Rejestr Wyborców?

02 Jak sprawdzić, gdzie mogę głosować?

03 Zmiana miejsca głosowania. Jak to zrobić?

Co to jest Centralny Rejestr Wyborców?

Centralny Rejestr Wyborców to ogólnopolska baza danych o wyborcach i okręgach wyborczych. Zastępuje on lokalne rejestry wyborców prowadzone do tej pory przez samorządy. Ma to ułatwiać obywatelom udział w wyborach, a urzędnikom w ich organizacji. Jakie możliwości daje obywatelom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców?

sprawdzenie stałego okręgu głosowania;

zmianę miejsca głosowania;

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego;

zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika.

Centralny Rejestr Wyborców ułatwia życie nie tylko wyborcom, ale również Komisjom Wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 roku. Automatyzuje on ich działania oraz jest zintegrowany z systemem PESEL i innymi systemami zewnętrznymi.

Jak sprawdzić, gdzie mogę głosować?

Aby sprawdzić miejsce głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, należy zalogować się na platformie mObywatel.gov.pl. Można to zrobić wykorzystując Profil Zaufany. W zakładce "Twoje dane" przejdź do sekcji “Centralny Rejestr Wyborców". Znajduje się on na samym dole sekcji.

Tu zobaczysz swoje dane, numer okręgu i obwód głosowania wraz z dokładnym adresem siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Wyborach Parlamentarnych 2023. Ta usługa jest darmowa i można z niej skorzystać w każdej chwili. Jeśli zauważysz, że twoje dane się nie zgadzają, możesz od razu złożyć wniosek o ich zmianę online.

Zmiana miejsca głosowania. Jak to zrobić?

Centralny Rejestr Wyborców umożliwia również zmianę miejsca głosowania. Dotyczy to osób, które wiedzą, że w dniu wyborów będą przebywały w innej gminie niż ta, w której są zameldowane. Można to zrobić online, nie ruszając się z domu. Jak krok po kroku przeprowadzić zmianę miejsca głosowania?

zaloguj się na platformie mobywatel.gov.pl;

przejdź do sekcji “Twoje dane", a następnie do “Centralny Rejestr Wyborców";

kliknij w niebieskie okienko z informacją: “Chcesz oddać głos w kraju poza swoim miejscem głosowania? Złóż wniosek";

strona przekieruje cię automatycznie do formularza, gdzie wpiszesz miejscowość, w której chcesz głosować.

Zmiana miejsca głosowania przez Centralny Rejestr Wyborców dotyczy tylko miejscowości w Polsce. Można to zrobić nie później niż trzeciego dnia przed dniem wyborów. Osoby chcące zmienić obwód głosowania na zagraniczny, muszą to zrobić przez właściwego konsula do 10 października wykorzystując do tego stronę ewybory.msz.gov.pl

Źródła: gov.pl; mobywatel.pl

