Kupujesz probiotyki? Sprawdź, czy nie wyrzucasz pieniędzy w błoto

Czy probiotyki to strata pieniędzy?

Pasricha rzadko poleca swoim pacjentom stosowanie probiotyków, a opiera swą decyzję na American Gastroenterological Association (Amerykańskim Towarzystwie Gastroenterologicznym), które nie zaleca probiotyków w przypadku większości schorzeń układu trawiennego . Zamiast tego dr Pasricha radzi jeść produkty bogate w błonnik, co przyczynia się do zachowania zdrowego mikrobiomu oraz poprawy ogólnego stanu zdrowia. Przez dietę ubogą w błonnik tracimy główne kategorie bakterii, które później mogą już nie wrócić, nawet gdy zwiększymy spożycie błonnika. Dlatego nie warto z tym zwlekać.

Food and Drug Administration (Agencja ds. Żywności i Leków) nie uważa probiotyków, które można kupić bez recepty, za leki. W związku z tym nie muszą one przechodzić przez rygorystyczne testy i badania kliniczne, przez co nie wiadomo, czy zadziałają tak, jak powinny - mogą mieć na przykład mniejszą liczba bakterii probiotycznych niż zadeklarowana przez producenta. Dr Pasricha informuje, że nadal potrzebujemy rygorystycznych badań, które pozwoliłyby nam spersonalizować leczenie probiotykami dla poszczególnych osób, ponieważ każdy z naszych mikrobiomów jest unikalny.