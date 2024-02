Europę czeka katastrofa. Naukowcy wskazują na 2025 rok

Ocean Atlantycki zmierza do punktu krytycznego - gdy topniejące lodowce zatrzymają Prąd Zatokowy, w ciągu dziesięcioleci będziemy świadkami ekstremalnych zmian klimatycznych.

Co to jest Golfsztrom i jak wpływa na Europę?

Oceany na powierzchni Ziemi nie są statyczną wodą co jakiś czas mąconą przez wiatr. Różnica temperatury w zależności od szerokości geograficznej, zmiany zasolenia, głębokość, parowanie, opady, ruch obrotowy Ziemi - to wszystko sprawia, że Wszechocean jest niezwykle dynamiczną sferą.

Powyższe czynniki sprzyjają pojawianiu się specyficznych ruchów wody zwanych prądami morskimi. Nie są ekstremalnie szybkie, zimny Prąd Zachodnioaustralijski porusza się z prędkością ok. 1 km/h, Golfsztrom ok. 7-10 km/h, ale wspólnym mianownikiem jest to, że poruszają się względem otaczających je wód. Dodatkowo jeśli mają wyższą temperaturę, mówimy o nich, że są ciepłe, jeśli mają niższą temperaturę niż otaczające je masy wody - wówczas są prądami zimnymi.

Zdjęcie Wizualizacja Prądu Zatokowego wykonana przez NASA / Greg Shirah/NASA Scientific Visualization Studio: Gulf Stream Sea Surface Currents and Temperatures / domena publiczna

Golfsztrom, czyli Prąd Zatokowy przemieszcza się od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w kierunku Europy. Zanim dotrze do Wielkiej Brytanii, rozdziela się, część wód kierowana jest na północ, a następnie na zachód ku południowej Grenlandii, część na południe w kierunku Hiszpanii. Wody, które opływają Wyspy Brytyjskie, zmieniają nazwę na Prąd Północnoatlantycki, który docierając do Skandynawii, znów się rozdziela - część wód płynie na północ, część wzdłuż półwyspu. Prąd Północnoatlantycki przed Svalbardem skręca w kierunku Grenlandii, ten płynący wzdłuż wybrzeży Norwegii nazwano Prądem Norweskim. Dociera on aż za Murmańsk (Płw. Kolski) do Półwyspu Kanin (Rosja).

Zdjęcie Prądy morskie - uproszczony schemat / Popadius, tłum. Szczureq/CC0 1.0 DEED (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) / Wikimedia

Prąd Zatokowy, a dalej Prąd Północnoatlantycki i Norweski jest prądem ciepłym, a więc niosącym cieplejsze wody. W konsekwencji powoduje ocieplenie otaczających go mas wód, co z kolei zwiększa parowanie i opady. Dzięki wyższej temperaturze porty północnej Norwegii i w Rosji za Murmańskiem dłużej pozostają żeglowne, niż wynikałoby to z szerokości geograficznej. Upraszając więc - zapewnia ciepło w naszej części półkuli północnej.

Prąd Zatokowy może się załamać już w 2025 roku. Jakie będą konsekwencje?

Według ekspertów już w ciągu kilku najbliższych lat topniejące lodowce mogą "wyłączyć" Golfsztrom. Bez niego średnia temperatura w Ameryce Północnej, Europie, a także niektórych regionach Azji mogłaby spaść o kilka stopni Celsjusza. Ludzie na całym świecie odczuliby "poważne i kaskadowe konsekwencje". Symulacje komputerowe przewidują, że w najbliższych latach pojawi się punkt krytyczny przypominający klif (wykres poniżej). Naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, którzy przeprowadzali analizy, nie są w stanie podać dokładnego terminu, ale najwcześniej może być to już w przyszłym roku. W nowej analizie oszacowano ramy czasowe załamania na lata 2025-2095, przy czym centralne szacunki wskazują na rok 2050, jeśli globalna emisja gazów cieplarnianych nie zostanie zmniejszona.

Zdjęcie Średnie roczne zmiany temperatury po zatrzymaniu prądu morskiego odzwierciedlają ekstremalny spadek temperatury, szczególnie w Europie Północnej. / René M. van Westen/CC BY-ND 4.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Eksperyment z modelem klimatycznym pokazuje, jak szybko AMOC zwalnia po osiągnięciu punktu krytycznego, przy progu przedostawania się świeżej wody do oceanu. Pytaniem otwartym pozostaje, jak szybko to nastąpi. / René M. van Westen/CC BY-ND 4.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) / materiał zewnętrzny

Przeprowadziliśmy eksperyment ze szczegółowym modelem klimatycznym, aby znaleźć punkt krytyczny nagłego wyłączenia poprzez powolne zwiększanie dopływu świeżej wody. Ustaliliśmy, że po osiągnięciu punktu krytycznego przenośnik taśmowy wyłącza się w ciągu 100 lat. Transport ciepła w kierunku północnym jest silnie ograniczony, co prowadzi do gwałtownych zmian klimatycznych. Piszą naukowcy w The Conversation

Co ważne, zaniknięcie prądu Zatokowego będzie miało największe konsekwencje właśnie w Europie.

- W naszym eksperymencie oznaczało to, że w niektórych częściach kontynentu zmiany temperatury wynosiły ponad 3 stopnie Celsjusza na dekadę - znacznie szybciej niż dzisiejsze globalne ocieplenie wynoszące około 0,2 st. C na dekadę. Ustaliliśmy, że w niektórych częściach Norwegii temperatura spadnie o ponad 20 st. C. Z drugiej strony regiony na półkuli południowej ociepliłyby się o kilka stopni. Kontynuują naukowcy

A co z tymi kaskadowymi konsekwencjami? W dalszej kolejności prawdopodobnie będziemy obserwowali zmniejszenie ilości opadów, których brak będzie miał wpływ na ekosystem leśny i zanikanie lasów, które pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla.

Źródło: The Conversation