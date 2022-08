Flora to wciąż dla nas jedna wielka tajemnica, ale coraz więcej jej badań pokazuje, że rośliny są bardziej podobne do świata fauny, niż nam się wszystkim wydaje. Chociaż rośliny nie mają mózgów i układu nerwowego, to jednak mają coś, co jest do tego zbliżone. Dzięki temu mogą nie tylko kontrolować poszczególne swoje części, ale również komunikować się ze sobą.

Takie rewelacje jakiś czas temu opublikowane zostały przez naukowców z University of Wisconsin-Madison. Gdy roślina zostanie zaatakowana przez owada, jej systemy obronne rozsyłają informacje z ostrzeżeniami do innych części rośliny, w ten sposób pozwalając im przygotować się do działania.

Na przykład Mimoza wstydliwa zwija liście, gdy się je dotknie. Takich ciekawych roślin jest dużo więcej. Do tej pory biolodzy uważali, że przedstawiciele flory mogą posiadać takie bardzo złożone zdolności, ale teraz mamy na to niezbite dowody. Badacze wskazują jednak, że najlepsze jest dopiero przed nami.

Rośliny posiadają coś na wzór układu nerwowego

Chociaż rośliny nie mają systemu nerwowego takiego jak zwierzęta i my, ludzie, to jednak na przestrzeni milionów lat wykształciły coś, co jest do niego bardzo zbliżone. Chodzi tutaj o system sygnalizacji oparty na kwasie glutaminowym. W chwili ataku drapieżnika, uwolnienia się on w komórce i uruchamia falę jonów wapnia w sąsiednich komórkach. Informacja rozprzestrzeniać może się po całej roślinie, a nawet przechodzić na inne.

Jak tłumaczą naukowcy, roślina reaguje na stresor, jakim np. jest odcięcie jednego z jej liści. Informacja o tym rozprzestrzenia się po roślinie z prędkością ok. milimetra na sekundę (u zwierząt jest to 120 metrów na sekundę).

Tymczasem naukowcy z University of Murcia, pracujący pod kierownictwem Paco Calvo, postanowili jeszcze bardziej zagłębić się w temat i sprawdzić, czy przypadkiem rośliny nie posiadają świadomości. Badacze opracowali test, który rejestruje ich zachowanie. Chodzi tutaj o to, czy występują oznaki wspólnego działania z wybranym celem i czy ma to związek z jakimś zdarzeniem środowiskowym.

Rośliny posiadają świadomość jak zwierzęta i ludzie?

Calvo sugeruje, że pierwsze badania wskazują na to, że fasola jest bardzo ciekawą rośliną pod względem wykazania posiadania świadomości. W trakcie swojego rozkwitu, poszukuje ona dobrego punktu zaczepienia, a gdy już go znajdzie, wewnątrz niej wzrasta aktywność elektryczna. Oznaczać to może jakąś formę funkcji poznawczej, podobnie jak tworzą się nowe sieci neuronowe w mózgu zwierząt czy ludzi.

Badania roślin i poszukiwanie w nich oznak świadomości jest niezwykle trudnym zadaniem. To tak, jakbyśmy udali się na obcą planetę, natrafili na poruszający się kamień i próbowali nawiązać z nim kontakt, nawet nie wiedząc, czy to coś tak naprawdę żyje czy jednak to tylko nasze urojenia. Naukowcy nie kryją, że mogą minąć całe dekady nim poznamy odpowiedź na to kluczowe pytanie. Są jednak pewni, że ten fakt może wywrócić do góry nogami nasze wyobrażenie o florze, a zwłaszcza odmienić nie do poznania życie wegetarian.