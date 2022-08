Małpy potrafią być bardzo niegrzeczne. Używają kamieni w celach erotycznych

Od dawna wiemy, że nie jesteśmy jedynym gatunkiem, który korzysta z narzędzi, ale do tej pory obserwowaliśmy raczej ich praktyczne użytkowanie przez zwierzęta, np. w celu zdobycia pożywienia. Jak jednak wynika z nowych badań, makaki krabożerne z Indonezji znalazły zdecydowanie bardziej kreatywny sposób korzystania z kamieni, niż tylko rozłupywanie nimi orzechów i skorupiaków, a mowa o masturbacji.



Małpy używają kamieni do masturbacji

W badaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego Ethology opisują swoje obserwacje 173 makaków, z których wynika, że małpy "opukują i pocierają" kamieniami o swoje genitalia i pachwiny. Ich zdaniem teorię kamieni jako zabawek erotycznych potwierdza m.in. fakt, że zdecydowanie częściej posługiwały się nimi w ten sposób młodsze małpy, a zachowanie to prowadziło do erekcji. Stąd też można zakładać, że było motywowane seksualnie:

Małpy zdają się uprawiać formę samodzielnej, wspomaganej narzędziami masturbacji komentuje autorka badań, Camilla Cenni z University of Lethbridge, w wypowiedzi dla New York Times.

Autorzy badań sugerują więc, że małpy mogą wykorzystywać narzędzia nie tylko do czynności związanych z przetrwaniem, ale także innych, których celem są po prostu przyjemność i nagroda.



Co warto podkreślić, nie jest to pierwszy przypadek masturbacji z wykorzystaniem narzędzi wśród zwierząt (pingwiny stymulują swoje narządy płciowe o kamienie czy lód, a podobnych aktywnościom oddają się też delfiny czy słonie), ale nie jest to powszechne zjawisko.



Jak wskazują naukowcy, badania dotyczą małp żyjących na obszarze, gdzie są względnie bezpieczne i mają stały dostęp do ludzkiego pożywienia, a konkretniej sanktuarium znanym jako Małpi las w Ubud, więc nie muszą martwić się o przetrwanie, stąd mają więcej czasu na "myślenie" i zabawę. Szczególnie że naukowcy już wcześniej zaobserwowali u nich inne zabawy kamieniami, jak uderzenie jeden o drugi czy naprzemienne podnoszenie i upuszczanie, które zdają się nie mieć żadnego oczywistego celu.



To jakaś rodzaj zabawy, który nie wydaje się mieć żadnej widocznej funkcji podsumowuje Camilla Cenni.