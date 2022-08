Nikt mu nie podskoczył! Ten jaszczur 66 mln lat temu siał terror w oceanach

Może i teraz jest tam Maroko, ale 66 milionów lat temu był tam ocean, którym niepodzielnie rządził pewien mozazaur - morski jaszczur stojący na szczycie łańcucha pokarmowego. Thalassotitan atrox, jak nazwali to stworzenie naukowcy Uniwersytetu w Bath, którzy odkryli jego szczątki, nie był jednak zwykłym przedstawicielem swojego gatunku, żyjącego w okresie późnej kredy (71-66 mln lat temu).



Thalassotitan atrox terroryzował ocean, kiedy lądem rządził T-rex

Znalezione szczątki wskazują, że mówimy o drapieżniku szczytowym, który terroryzował swoje ofiary i w odróżnieniu od innych mozazaurów nie zadowalał się rybami czy amonitami, ale polował na trudniejsze cele - żółwie morskie, plezjozaury i inne mozazaury. A pomagały w tym olbrzymie ostre trójkątne zęby (jak u orki czy megalodona), idealne do łapania i rozrywania ofiar, które u znalezionego osobnika nosiły poważne ślady zużycia, sugerujące, że nieczęsto sięgał po miękkie pożywienie.



Thalassotitan był cudownym, przerażającym zwierzęciem. Wyobraź sobie smoka z Komodo skrzyżowanego z żarłaczem białym skrzyżowanego z T-rexem skrzyżowanego z orką komentuje paleontolog Nick Longrich.

Znalezione przez paleontologów szczątki pozwoliły stworzyć jednak nie tylko kompletny opis czaszki, szczęki i zębów Thalassotitan atrox, ale i jego szkieletu oraz kończyn przednich. Dzięki temu wiemy, że obecnie nie ma gadów, które dorastają do rozmiaru tego drapieżnika, mierzącego nawet 9-10 metrów długości (z czego ok. 1.4 metra to czaszka!).

66 mln lat temu lądem rządził T-rex, a oceanami Thalassotitan atrox

Największe współczesne gady, czyli krokodyle, mogą się pochwalić "marnymi" 6-7 metrami, ale w rzeczywistości powinniśmy tu mówić raczej o wężach i iguanach, bo to bardziej z nimi spokrewnione są mozazaury.



Jak podkreślają naukowcy, to jednak dopiero początek ich badań, bo Maroko może się pochwalić jedną z najbardziej zróżnicowanych faun morskich z okresu kredy. Bardzo prawdopodobne, że znajdujące się tu kiedyś wody były domem dla ponad 30 gatunków morskich gadów. Nie da się jednak ukryć, że Thalassotitan atrox może być jednym z najbardziej intrygujących, bo wyobraźcie sobie tylko zwierzę, które jest w stanie chrupać duże i twarde skorupy prehistorycznych żółwi morskich!