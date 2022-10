Naukowcy przeprowadzili interesujące eksperymenty na trzmielach związane z toczeniem piłki - miało to na celu sprawdzenie, czy ich zachowanie spełnia kryteria zabawy. Owady "robiły co w ich mocy", aby przetoczyć dane im kulki, co ważniejsze, robiły to bez wyraźnej zachęty. Zauważono, że młodsze osobniki przetoczyły więcej kulek, niż starsze, czyli podobnie jak dzieci i młode zwierzęta.

Z pewnością jest oszałamiające, a czasami zabawne, gdy trzmiele pokazują coś w rodzaju zabawy. Podchodzą i manipulują tymi "zabawkami" raz za razem. To po raz kolejny pokazuje, że pomimo swoich niewielkich rozmiarów i maleńkich mózgów są czymś więcej niż małymi istotami-robotami Samadi Galpayage z Queen Mary University of London

Naukowiec dodaje: - Mogą rzeczywiście doświadczać pewnego rodzaju pozytywnych stanów emocjonalnych, nawet jeśli są one szczątkowe, jak inne większe puszyste lub nie tak puszyste zwierzęta.

Reklama

Zabawa, czy tylko odruchy? Jak rozpoznać rozrywkę?

Według naukowców można wyróżnić pięć kluczowych czynników, które decydują o tym, czy dane zachowanie jest "rozrywką", czy też ma jakąś inną korzyść w zakresie przetrwania:

Zachowanie nie przyczynia się do natychmiastowej korzyści adaptacyjnej lub strategii przetrwania

Zabawa jest dobrowolna, satysfakcjonująca i spontaniczna

Zachowania w zabawie powinny różnić się od zachowań, które są wykorzystywane w poszukiwaniu jedzenia lub partnera

Zabawa jest powtarzana, ale nie "stereotypowa"

Zabawa została zainicjowana w warunkach bezstresowych

Nowe badanie dotyczące zabawy trzmieli bazuje na wcześniejszej pracy, w której zwierzęta te szkolono, by rzucały kulkami w zamian za nagrodę. W nowych badaniach naukowcy wyszkolili 42 owady, aby znalazły swobodnie poruszające się kule w jednej z dwóch kolorowych komór. Przy kolejnym umieszczeniu trzmieli w komorach, okazało się, że wykazały one preferencję do koloru komór, w której bawiły się kulkami.

Wideo youtube

W kolejnym eksperymencie w komorze umieszczono 45 trzmieli. Aby dostać się do jedzenia, musiały przejść po niczym nieogrodzonej ścieżce, a po obu stronach drogi miały ułożone kulki. Okazało się, że zwierzęta zaczęły nimi poruszać. Naukowcy zauważyli, że owady toczyły kulki, gdy nie było oczywistego powodu, aby to zrobić, co wskazuje, że takie zachowanie było spontaniczne.

Trzmiele podczas badań wielokrotnie toczyły kulkami, nawet do 117 razy dla jednego owada. Wykonując takie zachowania, nie uzyskiwały żadnych dodatkowych korzyści. Galpayage powiedział: - Ten rodzaj odkrycia ma wpływ na nasze zrozumienie wrażliwości i dobrostanu owadów i, miejmy nadzieję, zachęci nas do poszanowania i ochrony życia na Ziemi jeszcze bardziej.