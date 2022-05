Nowa wyspa pojawiła się na Antarktyce! Udało się ją sfotografować

Najlepszym przykładem globalnego ocieplenia i coraz szybciej postępujących zmian klimatu właśnie stała się Antarktyka. Naukowcy z Australian Antarctic Division informują, że pojawiła się nowa wyspa. To ogromne zaskoczenie. Niestety, negatywne. Potwierdza ono, że nawet w tej części świata nie obejdzie się bez wielkich zmian, które już są widoczne gołym okiem.

Zdjęcie Rozpad lodowca szelfowego i pojawienie się nowej wyspy / Australian Antarctic Division/ICESat-2/NASA / materiały prasowe

Nowa wyspa to efekt postępujących zmian klimatycznych

Nowa wyspa składa się z dużej, ciężkiej czapy lodu spoczywającej na podwodnym szczycie. Naukowcy tłumaczą, że jej pojawienie się to efekt rozpadu szelfu lodowego Glenzer i Conger, a to z kolei bezpośrednio związane jest ze wzrostem temperatury wody. Naukowcy uważają, że wyspa znajdowała się pod lodem przez ostatnich kilka stuleci.

Zdjęcie Nowa wyspa na zdjęciu wykonanym przez satelitę ICESat-2 / Australian Antarctic Division/ICESat-2/NASA / materiały prasowe

— Jest bez wątpienia podobna do innych lodowych wysp, takich jak Bowman Island — napisał na stronie NASA Earth Observatory naukowiec John Gibson. Jako że takie wyspy są większymi odmianami gór lodowych, podobnie do nich są nietrwałe. Śnieg i lód gromadzące się na powierzchni mogą zakłócić równowagę wyspy, przez co w końcu może ona odpłynąć lub przewrócić się i rozpaść na mniejsze góry lodowe.

W Antarktyce pojawią się setki takich wysp

Obrazy satelitarne wykonane przez ICESat-2 pokazują, że wyspa ma obecnie ok. 35 metrów wysokości i góruje nad swoim lodowym otoczeniem. Naukowcy są pewni, że w przyszłości, gdy klimat dalej będzie się ocieplał, w Antarktyce zacznie pojawiać się o wiele więcej tego typu wysp.

Zespół z Australian Antarctic Division zamierza w najbliższym czasie wysłać misję w celu zbadania tej zagadkowej formacji. Chociaż na zdjęciach satelitarnych ukazuje się nam wyspa, to jednak naukowcy chcą osobiście sprawdzić, czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z prawdziwą wyspą.