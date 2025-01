Ogromny las skrywał się przez tysiące lat. Przewiduje naszą przyszłość

Odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Stanu Montana w Greater Yellowstone Ecosystem. Uformował się ok. 6000 lat temu na płaskowyżu Beartooth w Górach Skalistych, na wysokości 3091 metrów. Obecnie to niestety bardziej cmentarz leśny po wielu sosnach.

Co dziwne, szczątki zostały odkryte około 180 metrów powyżej miejsca, w którym po dziś dzień znajdują się drzewa, co wskazuje, że warunki w regionie uległy znacznym zmianom klimatycznym .

Ponieważ linia drzew była kiedyś wyższa na Płaskowyżu Beartooth, wskazuje to, że warunki tam były cieplejsze. Naukowcy ustalili, że drzewa prawdopodobnie rosły, gdy średnie temperatury w ciepłym sezonie (od maja do października) wynosiły około 6,2 stopni Celsjusza, czyli mniej więcej tyle samo, co w połowie do końca XX wieku.