Powstaje największa w historii Polski baza DNA zwierząt

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach członkostwa w międzynarodowej sieci badawczej, utworzyli w naszym kraju olbrzymią cyfrową bibliotekę różnorodności gatunkowej zwierząt. Powstaje ona na podstawie określonych fragmentów genomu, czyli tzw. genetycznych kodów kreskowych (barkodów DNA).

Projekt International Barcode of Life (iBOL) to globalna inicjatywa, w którą zaangażowanych jest w Europie 40 krajów. Polska biblioteka została zainicjowana przez grupę naukowców z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, pod kierownictwem prof. Michała Grabowskiego. To przełomowy projekt. Pozwoli on zachować dla przyszłych pokoleń cenną wiedzę na temat polskiej fauny.

Dotychczas udało się zgromadzić ok. 7,5 tysięcy sekwencji, reprezentujących ponad 1,3 tysięcy gatunków zwierząt. Dane barkodów DNA pozwalają bardzo szybko i szczegółowo określić poszczególnych przedstawicieli świata fauny, a także ich mniejsze fragmenty, jak włosy czy pióra. W bazie można znaleźć też ślady biologiczne pozostawione w środowisku.

Technika nowoczesnej identyfikacji i szeregowania gatunków za pomocą sekwencji nukleotydów DNA, została opracowana w 2003 roku przez prof. Paula Heberta z University of Guelph w Kanadzie. Utworzone przez niego Center for Biodiversity Genomics (CBG) to największa w historii biblioteka referencyjnych kodów kreskowych DNA zwierząt. Można w niej znaleźć informacje na temat tysięcy zwierząt zamieszkujących najdalsze zakątki świata.