Mors arktyczny został uwieczniony na zdjęciach przez mieszkańców gminy Mielno i turystów wypoczywających w tej pięknej części polskiego wybrzeża Bałtyku. Wylegiwał się pomiędzy kanałem jamneńskim a miejscowością Łazy.

To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii Bałtyku pisze na Facebooku "Puls Mielna"

Mors spędził na plaży zaledwie kilkadziesiąt minut i odpłynął w siną dal. Prawdopodobnie ssak na swoim szlaku podróży mógł liczyć na sporo pożywienia, skoro dotarł aż na polskie wybrzeże, przeżył i ma się całkiem dobrze, pomimo lekkiego wychudzenia.

Głównym składnikiem pożywienia morsów są bezkręgowce zamieszkujące dno oceanu, np.: małże, ślimaki i rozgwiazdy, okazjonalnie poluje również na skorupiaki, ryby, foki.

Mors arktyczny pierwszy raz w historii na polskiej plaży

Mors ma ciężkie ciało osiągające długość od 2,5 do 4,3 metra, osłonięte grubą na 3,5 centymetra niemal nagą (słabo owłosioną), pofałdowaną skórą. Masa ciała mieści się w przedziale od 400 do 1500 kilogramów. Ssak ten wyróżnia się ogromnymi kłami. Mogą one dorastać do metra długości, ale przeciętna ich długość wynosi ok. 50 centymetrów.

Mors na polskiej plaży wróży ochłodzenie klimatu?

Całkiem możliwe, że arktyczny ssak ponownie pojawi się na polskiej plaży, ale już w innej części wybrzeża. Tydzień temu obserwowano podobne zwierzę w okolicach niemieckiej Rugii. Może uda się go uwiecznić na kolejnych wyjątkowych zdjęciach. Czy jego obecność w Polsce oznacza ochładzanie się klimatu, skoro niestraszne mu letnie klimaty panujące w naszym kraju?

Nie. Chociaż jest to historyczne wydarzenie, również ze względu na coraz mniejszą liczebność tych ssaków, to jednak najważniejszym elementem przetrwania tego stworzenia jest dostęp do pożywienia. Najwidoczniej nie brakowało mu go nawet nad polskim wybrzeżem Bałtyku, dlatego postanowił wybrać się w daleką podróż i całkiem dobrze sobie radzi.