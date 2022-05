Stało- czy zmiennocieplne? Wielka zagadka dinozaurów rozwiązana

Daniel Górecki Przyroda

Choć dinozaury klasyfikowane są oficjalnie jako gady, to jednak równie blisko im do ptaków, co z kolei wywołuje wątpliwości w zakresie tego, czy były one stało-, czy też zmiennocieplne. W końcu poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

W końcu poznaliśmy rozwiązanie zagadki. I jest ono dużym zaskoczeniem! AFP