Naukowcy informują bowiem, że wbrew panującej powszechnie opinii, ryby wcale nie są nieme i zdecydowana większość z nich - podobnie jak inne zwierzęta - komunikuje się ze sobą za pomocą dźwięku.



Od dawna wiemy, że ryby wydają z siebie dźwięki. Ale te zawsze były traktowane jako coś rzadkiego i nietypowego. Chcieliśmy wiedzieć, czy to faktycznie jednostkowe przypadki, czy może szerszy wzór komunikacji akustycznej ryb komentuje autor badań, Aaron Rice.

Ryby mają głos i z niego korzystają

Zespół badaczy Uniwersytetu Cornella skupił swoje badania na gromadzie ryb promieniopłetwych, zwanych też kostnopromiennymi, do której należą niemal wszystkie współczesne gatunki, tj. 99% z nich (co daje wynik ok. 35 tysięcy gatunków). Jak sama nazwa sugeruje, są to ryby o płetwach wspartych na promieniach kostnych, które zasiedlają wszystkie typy wód słodkich, słonawych i słonych.



Naukowcy zaczęli swoje badania od analizy istniejących publikacji na temat rybich dźwięków, dostępnych nagrań i nawiązań do takich dźwięków w literaturze XIX-wiecznej (zanim wynaleziono hydrofon, czyli mikrofon służący do odbierania i nagrywania dźwięków rozchodzących się w wodzie lub innych cieczach).



Postanowili przeanalizować też anatomię różnych ryb promieniopłetwych, żeby sprawdzić, które posiadają “instrumenty" podobne do gatunków znanych z wokalizacji (odpowiednie mięśnie, konstrukcje kostne, pęcherze pławne itd).

Dzięki dekadom podstawowych badań ewolucyjnych zależności między rybami, możemy teraz dyskutować o tym, jak różne funkcje i zachowania ewoluowały u ok. 35 tys. znanych gatunków ryb dodają badacze.

W efekcie udało się ustalić, że aż 175 rodzin ryb promieniopłetwych, co odpowiada za dwie trzecie wszystkich współczesnych gatunków, komunikuje się za pomocą dźwięku.



I podobnie jak u większości gatunków zwierząt, wiadomości skupiają się głównie na przyciąganiu partnerów, obronie źródeł pożywienia i terytorium czy ogłaszaniu swojej obecności i lokalizacji.



Co więcej, komunikacja dźwiękowa jest dla nich tak ważna, że w ciągu milionów lat ewolucji pojawiła się na rybim drzewie ewolucyjnym niezależnie od siebie aż 33 razy.