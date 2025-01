Martwe drzewa stojące w Parku Narodowym Yellowstone to potencjalne zagrożenie pożarowe, a przynajmniej tak twierdzą naukowcy, którzy niedawno przeanalizowali stan lasów w tym rejonie. W swoim badaniu opublikowanym w czasopiśmie Forest Ecosystems wykazują, że niemal połowa parku doświadcza wysokiego poziomu śmiertelności drzew, a wiele martwych drzew znajduje się w pobliżu infrastruktury, w tym wejść do parku, co stanowi potencjalne zagrożenie nie tylko dla samego parku, ale i jego odwiedzających.