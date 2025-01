To jeden z najstarszych rdzeni lodowych. Liczy 1.2 mln lat

To właśnie dlatego, szukając odpowiedzi na pytania o ewolucję atmosfery i klimatu na Ziemi, naukowcy sięgają po próbki starożytnego lodu. Jeden z zespołów badawczych z dużym doświadczeniem, który pozyskał jakiś czas temu rdzeń liczący ok. 800 tys. lat, poinformował właśnie o dotarciu na głębokość ok. 2,8 km i wywierceniu jednej z najcenniejszych dotąd próbek, czyli zawierającej lód liczący co najmniej 1,2 mln lat.