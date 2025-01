Ile waży mokry śnieg? Ogromne obciążenie dla dachu

Każdego roku miłośnicy zimy czekają z wytęsknieniem na biały puch spadający z nieba. Jedni od razu szykują narty, inni odkurzają sanki albo po prostu szykują się na relaksujący spacer. Ale często przy tym zapominamy, że zimowa aura niekiedy niesie ze sobą dodatkowe obowiązki jak odśnieżanie chodnika przed posesją, czy usuwanie śniegu i lodu z nieruchomości.

Jak powstaje śnieg?

W chmurze małe kropelki wody mogą wyparować, a następnie para wodna resublimuje na kryształkach lotu, które są obecne w chmurze dzięki panującej tu niskiej temperaturze. Obecny lód pełni rolę jąder kondensacji, czyli cząstek, do których może się przyczepiać woda. Ten proces powstawania opadu nosi nazwę Bergerona-Findeisena. Odpowiada on za powstawanie około 90 proc. opadów w strefie umiarkowanej.

Zanim te kryształki opadną na ziemię, wielokrotnie unoszą się i opadają w chmurze. W trakcie tego swoistego tańca kryształki lodu łamią się i powiększają. Gdy przekroczą wagę i prędkość, które uniemożliwiają ich ponowne wznoszenie, zaczynają spadać. Gdy temperatura poniżej chmury jest dodatnia, kryształki lodu topią się i powstaje deszcz. Jeżeli jest ujemna — pada śnieg.

Ile waży mokry śnieg?

Choć śnieg wydaje się niezwykle lekki, a wizualnie nawet dodaje lekkości krajobrazowi, to trzeba pamiętać, że wciąż jest to woda, która waży kilkaset kilogramów. A dokładnie zamarznięta woda, bo każdy z płatków zbudowany jest tak naprawdę z delikatnych kryształków lodu. Każda śnieżynka może być zbudowana z kilku lub kilkunastu delikatnych większych lodowych igiełek, ale może też być masywną bryłką, co najlepiej przedstawiają poniższe zdjęcia z amerykańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej.

Śnieg suchy po lewej i mokry po prawej materiał zewnętrzny

Jeden metr sześcienny sypkiego śniegu to waga nawet 200 kilogramów. Mokry śnieg może ważyć znacznie więcej, 700-800 kilogramów/m sześc. (świeży jest nieco lżejszy) zaś roztopowy w okresie wczesnej wiosny ok. 400 kg/m3. Warto zwrócić uwagę, że nawet świeży, lekki śnieg, gdy opadnie i zostanie przykryty kolejną warstwą, jest ściskany, co zwiększa jego gęstość.

Mokry śnieg to duże zagrożenie dla dachów

Mokry śnieg świetnie nadaje się do lepienia bałwana, albo bitwy na śnieżki, ale jego waga może stanowić dla budynków ogromne obciążenie. Nie bez powodu tradycyjna góralska architektura pełna jest charakterystycznych spadzistych dachów – utrudniają one długotrwałe zaleganie śniegu. Jednak wiele zabudowań typu kostka ma płaskie dachy, co wiąże się z koniecznością bezpiecznego usuwania śniegu i lodu. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem lub wyłączeniem budynku z użytku, choć to i tak łagodne kary. W skrajnych przypadkach może dojść do katastrofy budowlanej, czego najlepszym przykładem jest zawalenie się hali na Śląsku w 2006 r. Zginęło wówczas 60 osób, a przyczyną było właśnie zaniedbanie związane z odśnieżaniem.

