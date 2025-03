Geograf Chińskiej Akademii Nauk (CAS) Yibo Zhang z zespołem wykorzystał zdjęcia satelitarne oraz dane geograficzne i klimatyczne, aby zrekonstruować wydarzenia, które doprowadziły do utraty tlenu. Z 15 tys. 535 jezior, które zbadali odkryli, że aż w 80 proc. przypadków poziom tlenu jest tragicznie niski.

W ciągu dwudziestu lat (2003-2023) aż 85 proc. tych jezior doświadczyło wzrostu liczby upalnych dni. Wyższe temperatury oznaczają mniejszą zdolność to rozpuszczania tlenu w wodzie. Badacze obliczyli, że fale upałów przyczyniły się bezpośrednio do niemal 8 proc. zaobserwowanej utraty tlenu.

Jednak aż w 55 proc. przypadków za spadek poziomu tlenu w jeziorach odpowiada globalne ocieplenie . Przyrodnicy ostrzegają, że jeśli trend się utrzyma, wówczas ilość tlenu w jeziorach na całej Ziemi może zmniejszyć się o 9 proc. do końca stulecia. Zarówno naturalne jeziora jak i sztuczne zbiorniki zajmują około 5 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi. Nierzadko są domem dla wielu unikalnych gatunków roślin i zwierząt.

Wspomniana wyżej utrata tlenu rzędu 9 proc. to najgorszy z możliwych scenariuszy, niemniej jednak problem jest i to poważny. Nie musimy wcale szukać daleko. Wystarczy sięgnąć pamięcią roku 2022, kiedy to cała Polska żyła problemem w Odrze i tonami śniętych ryb. W ostatnich latach problem dotknął także węgorze w Nowej Zelandii i dorsze w Australii. Rzeki w ujęciu ogólnym są jednak w o tyle lepszej sytuacji, że ruch wody sprzyja natlenieniu i mniejszemu nagrzewaniu. Stojąca woda w jeziorach, zwłaszcza tych, które mają dużą powierzchnię narażoną bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, jest w większym stopniu podatna na nagrzewanie.