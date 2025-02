Ekstremalny spadek tlenu udusi Ziemię

Na naszej planecie nie zawsze było dużo tlenu. Pierwsze mikroorganizmy rozwijały się w niezwykle ciężkim i niesprzyjającym środowisku, bez udziału większej ilości tlenu. 2,5 miliarda lat temu w trakcie wydarzenia zwanego Wielkim Wydarzeniem Utleniającym, Rewolucją Tlenową, zaś w języku polskim najczęściej Katastrofą tlenową (w momencie, gdy pojawił się wysoce reaktywny tlen cząsteczkowy, wymagało to wykształcenia nowych taktyk obronnych), atmosfera Ziemi przeszła z niemal całkowitego braku tlenu do atmosfery zawierającej blisko 20 proc. tlenu, jaką ma obecnie, gdy pojawiły się formy zdolne przeprowadzać fotosyntezę i wydzielać cząsteczki naszego życiodajnego gazu.

Będzie za to bogata w metan. Ale spokojnie, nie stanie się to w ciągu najbliższych miliarda lat, więc mamy jeszcze trochę czasu. Jednak zgodnie z badaniami opublikowanymi jeszcze w 2021 r. kiedy już do tego dojdzie, całość wydarzy się dość szybko. – Model przewiduje, że odtlenienie atmosfery, przy gwałtownym spadku O2 w atmosferze do poziomów przypominających te z archaicznej Ziemi nastąpi najprawdopodobniej przed pojawieniem się wilgotnych warunków cieplarnianych w systemie klimatycznym Ziemi i przed znaczną utratą wody z atmosfery – piszą badacze w artykule.