Z kolei stare zapiski wspominają o tzw. „niedźwiedziu morskim” , potężnej sile, która zaatakowała wybrzeże, niszcząc liczne domy. Autorzy kronik opisywali ogromną falę, która pochłonęła wszystko, co napotkała, spychając dobytek w głąb morza. Wydarzenie to miało miejsce 16 września 1497 roku w Darłowie, gdy książę Bogusław X przebywał poza miastem.

Szczegółowe relacje, zapisane z wielką starannością przez mnichów z klasztoru kartuskiego w Darłowie, opowiadają o gwałtownym sztormie, który trwał przez cały dzień. Sztorm zerwał się w piątek, ósmego dnia po narodzinach Maryi 1497 roku i trwał do późnego wieczora, wywołując powódź. W Darłówku zostało zniszczone całe nabrzeże portowe . Woda wyrzuciła na ląd 4 zacumowane w porcie statki.

Prawie wszystkie domy zostały rozmyte i potonęło wszystko bydło. Ucierpiało również Darłowo: w spichlerzach było pełno wody i wiele towarów się zmarnowało, w kościele parafialnym spadła część dachu z wieży, runęło przedbramie bramy Wieprzańskiej, woda przewróciła wiatrak we wsi Krupy. W klasztorze woda stała do wysokości ołtarzy , sad mnichów został zniszczony, a ich piwo i wino było tak zepsute, że ich nie chciał nikt pić - odnotowali zakonnicy.

Całe miasto doznało wtedy ogromnych szkód , a przerażenie mieszkańców było tak wielkie, że miejscowy pleban wraz z burmistrzem złożyli przysięgę, iż co roku po uroczystej mszy będzie organizowana procesja pokutna wokół miasta. Tradycja ta została przywrócona w 1991 roku i od tamtej pory, każdego 16 września, wierni gromadzą się na modlitwie, prosząc o ochronę przed powtórzeniem się katastrofalnej powodzi.

To dramatyczne wydarzenie wryło się głęboko w pamięć mieszkańców Darłowa. Do tego stopnia, że biblijną scenę Potopu, przedstawioną na płaskorzeźbie zdobiącej ambonę w kościele mariackim, zaczęto łączyć, i nadal się łączy, z pamiętną powodzią z 1497 roku , która nawiedziła Darłowo. Na wystawie można zobaczyć współczesną replikę tej płaskorzeźby, wyrzeźbioną w drewnie lipowym.

Zaskakujący jest zwłaszcza fragment opowieści o wodzie, która dotarła aż do wsi Krupy, przewracając tamtejszy wiatrak. Wieś ta leży obecnie 8 kilometrów od brzegu morza. Skoro fale zdołały dotrzeć tak daleko, a osady zostały naniesione na tak znaczną odległość od plaż, czego nie mógłby dokonać nawet najsilniejszy sztorm, rodzi się pytanie: co to naprawdę było? Zdaniem naukowców najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest tsunami.