I chociaż na miejscu nie znaleziono żadnych ludzkich szczątków, naukowcy sugerują, że figurki były używane podczas publicznych rytuałów. Szczególnie interesujący jest tu fakt, że wyraz twarzy lalek zmienia się w zależności od punktu patrzenia na nie, z poziomu oczu wyglądają na zagniewane, z dołu wydają się przestraszone, a z góry uśmiechnięte. Zgodnie z hipotezami badaczy, były zapewne zaprojektowane do wykorzystania w pokazach, które miały na celu opowiadanie historii związanych z wydarzeniami, zarówno rzeczywistymi, jak i mitologicznymi.

Jednym z najbardziej uderzających aspektów lalek jest ich dramatyczny wyraz twarzy, który zmienia się w zależności od kąta, pod jakim na nie patrzymy. Są to gliniane postacie... Trzymane w ręce czasami wyglądają wręcz upiornie z powodu swoich żywych wyrazów twarzy

Wciąż nie jest jasne, czy figurki przedstawiają rzeczywiste postacie historyczne i może to być trudne do określenia, ponieważ około 400-500 r. n.e. miała miejsce ogromna erupcja wulkanu, która zniszczyła region, uwalniając 10 razy więcej gazów wulkanicznych i popiołów niż wybuch Wezuwiusza, który zniszczył Pompeje. Przypominają jednak podobne lalki znalezione w Gwatemali, co sugeruje, że obie starożytne kultury mogły dzielić wspólną tradycję.