Włoskie wulkany zaczęły rosnąć. Zaskoczenie wśród naukowców

W ostatnich dniach doszło do paroksyzmu Etny. Termin ten odnosi się do potężnej erupcji, który przerywa okres łagodniejszej aktywności. Po zaledwie godzinie doszło do kryzysowego spotkania 24 wulkanologów z całej Europy. Jak powiedziała Chiara Maria Petrone, petrolożka wulkaniczna z Muzeum Historii Naturalnej w Wielkiej Brytanii, która dołączyła do sesji online: - Zaczęliśmy spotkanie zaledwie godzinę po paroksyzmie. To było naprawdę ekscytujące.

Specjaliści wymienili się niezbędnymi danymi, niektóre były dostarczane w czasie rzeczywistym wprost z Etny. W poprzednim miesiącu doszło do wzrostu aktywności Etny i wulkanu Stromboli - w lipcu doszło do erupcji symultanicznej.

