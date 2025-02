Zapomnijcie o antropocenie. Ludzie wpędzili Ziemię w „pirocen”

Kanada, Australia, Portugalia, Grecja, Wyspa Maui, a w ostatnim czasie Los Angeles. To przykłady miejsc trawionych przez ogień. Ludzie do tego stopnia zmieniają krajobraz, że Stephen Pyne, emerytowany profesor nauk biologicznych z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie uważa, że „tworzymy ognisty odpowiednik epoki lodowcowej”.

Tak naprawdę ludzkość i ogień piszą historię Ziemi od zakończenia epoki lodowcowej 11,5 tys. lat temu. Przez długi czas była jednak zachowana równowaga. Przełom nastąpił wraz z hurtowym spalaniem paliw kopalnych. Ogrzewając w ten sposób atmosferę, przyczyniliśmy się do zmian klimatu, które z kolei stworzyły warunki dogodne do rozwoju kolejnych pożarów.

– Zsumuj wszystkie skutki, bezpośrednie i pośrednie: lód zniesiony przez ogień, obszary płonące, migracje biogeograficzne, gdy biota przemieszczają się, aby dostosować się do zmienionych warunków, skutki uboczne w postaci uszkodzonych działów wodnych i powietrznych, rozpad ekosystemów, wszechobecna siła zmiany klimatu, rosnące poziomy mórz, masowe wymieranie, zakłócenie życia i siedlisk ludzkich. Rezultatem jest pirogeografia, która niepokojąco przypomina epokę lodowcową dla ognia – pisze profesor w artykule, który ukazał się w The Conversation.

Patrząc na to, co dzieje się wokół nas, rzeczywiście można zgodzić się z prof. Pynem. Każda z tych epok lodowcowym odcisnęła piętno na naszej planecie, które możemy obserwować po dziś dzień, choćby w postaci ukształtowania terenu. Jak ostatecznie szalejące pożary zmienią krajobraz regionów, w których występują, a przez emisję dymów do atmosfery całą planetę? W tej chwili ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Pewne jednak jest to, że skutki już odczuwamy wszyscy.