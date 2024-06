Aladyn czy Król Lew w quizie Disneya. 7/10 i jesteś fanem bajek

Bajki Disneya kojarzą się wielu osobom z dzieciństwem, inni natomiast wciąż lubią wracać do starych produkcji, jak i oglądać nowe tytuły. Wiele z tych animacji można bez problemu znaleźć choćby w ramach subskrypcji zasobów Disney+, czy też korzystając z wypożyczalni płyt, a w kinie co jakiś czas pojawiają się też nowości - na ten rok zaplanowano na przykład premiery "W głowie się nie mieści 2", "Vaiana 2", a także "Mufasa: Król Lew". Niezależnie od tego, czy będzie to nostalgiczna podróż, czy odświeżenie tematyki dopiero co oglądanych bajek od The Walt Disney Company, quiz ten na pewno wywoła uśmiech. Szczególnie gdy z odpowiedzi uzbiera się wynik 10/10!

Bajki ze studiów filmowych należących do Disneya to dla wielu osób ulubione produkcje. /Valerie Macon /AFP