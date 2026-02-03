Jak jest zima, to musi być zimno! QUIZ o wpływie mrozu na nasze życie
Zima w tym roku jest wyjątkowo mroźna, a to wciąż nie koniec ujemnych temperatur w Polsce. Czy wiesz, jak takie silne mrozy mogą wpływać na nasze organizmy i działanie różnych urządzeń? Sprawdź swoją wiedzę w quizie i rozgrzej szare komórki.
"Jak jest zima, to musi być zimno" brzmi cytat z kultowego filmu Stanisława Barei - "Miś". Słowa te, mimo upływu lat od premiery produkcji w 1980 roku, wciąż są często powtarzane przy okazji spadków temperatury - a w tym roku zima w Polsce szczególnie dopisała. Mróz maluje wzory na oknach, zamarzają rzeki, a na Morzu Bałtyckim powstają efektowne zjawiska lodowe, takie jak torosy.
Niskie temperatury to jednak nie tylko piękne widoki i okazja do zimowych sportów - to także prawdziwe wyzwanie dla naszego organizmu i różnych sprzętów. Jak sobie radzić z oddziaływaniem mrozu na elektronikę? Jak reaguje nasze ciało na niskie temperatury? Sprawdź, co o tym wiesz, rozwiązując quiz!