"Jak jest zima, to musi być zimno" brzmi cytat z kultowego filmu Stanisława Barei - "Miś". Słowa te, mimo upływu lat od premiery produkcji w 1980 roku, wciąż są często powtarzane przy okazji spadków temperatury - a w tym roku zima w Polsce szczególnie dopisała. Mróz maluje wzory na oknach, zamarzają rzeki, a na Morzu Bałtyckim powstają efektowne zjawiska lodowe, takie jak torosy.