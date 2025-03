Sprawdź, czy twoja wiedza o wikingach to prawda, czy mit [QUIZ]

Świat wikingów jest tyle fascynujący, co tajemniczy. Po latach wciąż odkrywamy nowe fakty o ludach zamieszkujących północną część Europy. Choć często wyobrażamy sobie ich jako heroicznych wojowników i podróżników, to zmagali się oni z poważnymi chorobami uprzykrzającymi im życie. Wiadomo natomiast, że odbywali dalekie podróże, czego skutkiem było dopłynięcie do Ameryki Północnej na długo przed Krzysztofem Kolumbem. Ale niedawne badania ujawniły także ich obecność na terenie dzisiejszej Polski. Z pewnością kolejne lata przyniosą nowe, niezwykle ciekawe odkrycia odnośnie wikingów. Póki co, sprawdź swoją wiedzę o nich. Uda ci się zdobyć 10/10?