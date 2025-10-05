Trudny QUIZ o sercu, mózgu i płucach. Na 6. pytanie mało kto zna odpowiedź

Ludzki organizm jest fascynujący, jego złożone działanie to przedmiot badań naukowców z różnych dziedzin. Ogromną rolę w naszym funkcjonowaniu odgrywają m.in. mózg, płuca oraz serce. Każdy z tych narządów odpowiada za kluczowe procesy niezbędne do życia, a ich budowa i działanie potrafią zdziwić nawet osoby, które uważają się za dobrze poinformowane. Sprawdź w quizie, co wiesz o swoim organizmie! Trudne pytania mogą cię zaskoczyć.