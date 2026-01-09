Współczesne maszyny bojowe to szczytowe osiągnięcia inżynierii, gdzie każdy element kadłuba, każde wycięcie w poszyciu i każda lufa mają swoje precyzyjnie określone zadanie. Choć dla amatora wszystkie czołgi czy myśliwce mogą wyglądać podobnie, dla wprawnego oka pasjonata ujawniają swoje charakterystyczne cechy. To właśnie te drobne różnice decydują o tym, jak maszyna zachowuje się w locie, jak chroni załogę i jak skutecznie eliminuje zagrożenia.