Wielkie oszustwo map. Czy wiesz, jak naprawdę wygląda Ziemia?
Przeniesienie powierzchni kuli na płaską kartkę papieru bez żadnych zniekształceń jest matematycznie niemożliwe. Dlatego każda mapa, której używasz, od szkolnego atlasu po Google Maps, w pewnym stopniu kłamie. Czy potrafisz wskazać, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna kartograficzna iluzja?
Mapa to jedno z najważniejszych narzędzi w historii ludzkości, ale też jedno z najbardziej zwodniczych. Przez wieki kartografowie głowili się, jak narysować trójwymiarowy świat na dwuwymiarowej płaszczyźnie.
Przyjrzyjmy się nauce, która stoi za tymi "manipulacjami". Przygotuj się na podróż po świecie, w którym linia prosta wcale nie jest najkrótsza, a rozmiar państwa na mapie rzadko mówi prawdę o jego rzeczywistej potędze obszarowej. Powodzenia!