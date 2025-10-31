Zasługujesz na tytuł mistrza? Zdobądź 10/10 w quizie z "Awantury o kasę"

Karol Kubak

Karol Kubak

Śledzisz uważnie teleturniej "Awantura o kasę"? Jeśli tak, to masz szanse zgarnąć maksymalną liczbę punktów. Jeśli pominąłeś jakieś odcinki, odpalaj nasz quiz i przetestuj swoją wiedzę.

Wyobraź sobie, że jesteś w studio, w którym jest nagrywany teleturniej ''Awantura o kasę''. A teraz czas na quiz
Wyobraź sobie, że jesteś w studio, w którym jest nagrywany teleturniej ''Awantura o kasę''. A teraz czas na quizPolsatmateriały prasowe

Wielu uczestników teleturnieju "Awantura o kasę" otwarcie przyznaje, że zgłosili się na casting, ponieważ za dzieciaka sami lub z całymi rodzinami oglądali teleturniej prowadzony przez Krzysztofa Ibisza. Też należysz do tej grupy, która pamięta pierwszą edycję?

Ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy pamiętasz stare odcinki, czy też dopiero odkrywasz ten format, będziesz doskonale bawić się, rozwiązując nasz quiz. My zebraliśmy kolejne pytania z "Awantury". Teraz twoja kolej. Odpalaj quiz i próbuj zdobyć 10/10!

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w KiotoAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze