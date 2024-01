B-21 Raider. Najpotężniejszy bombowiec świata trafi do produkcji

Northrop Grumman uruchomi produkcję samolotu B-21 Raider i nastąpi to po zaledwie jednym locie testowym tej maszyny, który odbył się jesienią zeszłego roku. Jest to najpotężniejszy bombowiec świata, który zasili wkrótce armię Stanów Zjednoczonych. Mówi się, że amerykańskie wojsko nabędzie 21 takich samolotów.

Produkcja samolotu B-21 Raider nieopłacalna

Northrop Grumman podpisał ze Stanami Zjednoczonymi kontrakt na dostawę samolotów B-21 Raider, który objęty jest tajemnicą. Firma ujawniła jednak, że umowa przyniesie jej spore straty szacowane na około 1,56 mld dolarów. Związane są one m.in. z inflacją czy rosnącymi kosztami pracy. Docelowo mówi się o kosztach na poziomie około 750 mln dolarów za sztukę.

Zdjęcie B-21 Raider to potężny samolot Northrop Grumman. / materiały prasowe

Co nie zmienia faktu, że firma patrzy w przyszłość optymistycznie i twierdzi, że po uruchomieniu masowej produkcji B-21 Raider stanie się projektem, który zacznie na siebie zarabiać. Pierwszy lot testowy odbył się w listopadzie i wtedy Northrop Grumman miał dysponować sześcioma maszynami, które znajdowały się na różnych etapach budowy.

Najpotężniejszy bombowiec świata ma duże możliwości

B-21 Raider nazywany jest najpotężniejszym bombowcem świata nie bez przyczyny. To maszyna o wielu możliwościach, która ma zapewnić amerykańskiej armii przewagę nad wrogami. Dzięki możliwości tankowania w powietrzu samolot ma być zdolny do przenoszenia broni na całym globie. Można go wyposażyć zarówno w ładunki konwencjonalne, jak i nuklearne.

Northrop Grumman chwali się, że jego bombowiec 6. generacji jest tak zaawansowany, że żadne inne państwo nie jest w stanie obecnie nawet zbliżyć się do wykorzystanych w maszynie technologii. B-21 Raider może osiągać prędkość do około 1000 km/h, a jego zasięg to 11 tys. km. Producent położył duży nacisk na parametry stealth, które chronią maszynę przed wykrywaniem, w tym z użyciem radarów.

Parametry techniczne maszyny B-21 Raider

Rozpiętość skrzydeł 40 m

Długość 16 m

Prędkość maksymalna ~1000 km/h

Zasięg do ~11 tys. km

Waga 31,75 t

Możliwości załadunku do 9100 kg

Dwa silniki Pratt & Whitney PW9000 o ciągu 120 kN