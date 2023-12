Skrzydlate potwory z bronią hipersoniczną. Wielkie obawy Rosji

Coraz potężniejsza nuklearna flota bombowców USA

Brytyjczycy mają wyprodukować łącznie 600 silników do bombowców B-52J, jak wyżej wspomnieliśmy, wydłużając ich sprawność o kolejne 30 lat. To niezwykle ważna inwestycja, gdyż od tego samolotu zależy duża część amerykańskiego potencjału nuklearnego. W końcu należy do nuklearnej triady. Oprócz pocisków hipersonicznych i nowych silników, bombowce wzbogacą się również o nowe radary AN/APG-82.

Czym jest bombowiec B-52 Stratofortress?

Boeing B-52 to ogromny amerykański bombowiec strategiczny, zdolny do przenoszenia ładunków atomowych. Jego pierwsze modele weszły do służby w latach 50. i do dziś stanowią podstawę lotniczego komponentu nuklearnej triady USA i tym samym NATO. To prawdziwy olbrzym, którego najnowsza wersja B-52H, która obecnie znajduje się w służbie, ma aż 56,4 metrów rozpiętości skrzydeł, mogąc przenieść ładunek uzbrojenia rzędu aż 32 ton.