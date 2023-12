Panika na Krymie. Rosja ewakuuje swoje największe okręty

Ten atak to ogromny sukces Sił Zbrojnych Ukrainy. Od początku wybuchu wojny, Ukraińcy zniszczyli już 13 rosyjskich okrętów. Wśród nich są niezwykle cenne i strategiczne jednostki dla armii Kremla. Władze naszego wschodniego sąsiada już zapowiedziały, że najlepsze katastrofy dopiero znajdują się przed Flotą Czarnomorską i ma ona zostać całkowicie zlikwidowana. Kreml tak bardzo obawia się tego faktu, że w ostatnich godzinach Krym miało opuścić kilka potężnych okrętów, a wśród nich projekt 1171 BDK "Tapir".

Rosjanie w panice ewakuują swoje okręty z Krymu

Coraz bardziej opłakany stan Floty Czarnomorskiej dostrzegł też brytyjski minister obrony Grant Shapps. Napisał on na platformie X, że "w ciągu ostatnich czterech miesięcy 20 procent rosyjskiej Floty Czarnomorskiej zostało bezpowrotnie zniszczone". Swoje trzy grosze dodał też sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow.

— To, co stało się dziś w nocy (26 grudnia) jest wyraźnym potwierdzeniem, że nasi żołnierze rozumieją kwestię Krymu. Dla nas jest on tak samo ważny, jak i reszta naszych terytoriów — przyznał Daniłow. Ukraińcy zniszczyli lub poważnie uszkodzili jednostki za pomocą pocisków Storm Shadow/SCALP i rodzimych pocisków Neptun czy morskich dronów kamikadze.