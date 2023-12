Szczątki rosyjskiego okrętu rozrzucone po całym mieście

Oczywiście, to kolejne kłamstwo, ponieważ nie przedstawiono na to żadnych dowodów. Rosjanie już kilka miesięcy temu ogłaszali, że zniszczyli wszystkie bombowce SU-24M, a pomimo tego faktu wciąż Ukraińcy dokonują za ich pomocą ataków na rosyjskie obiekty. Dodatkowo dziś (26.12) koło południa czasu polskiego, uruchomiono alarm na Krymie, a w oświadczeniu podano, że możliwy jest atak nieistniejących przecież ukraińskich samolotów Su-24M.

Czym jest rosyjski okręt desantowy Nowoczerkask?

Okręt desantowy projektu 775 (Kod NATO: Ropucha), noszący nazwę Nowoczerkask, miał powierzchnię ładunkową wynoszącą 600 metrów kwadratowych. Można umieścić na nim co najmniej 10 czołgów, 12 opancerzonych wozów, 300 żołnierzy lub ładunki o macie 450 ton. Ropuchy głównie służą do realizacji desantu piechoty, ale Rosjanie często wykorzystują je do transportu wszelkiej maści broni np. z Iranu.